Les Noirs représentent 24% des meurtres par la police en 2022

2023 est là et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle se dissocie complètement de 2022 où nous avons vu le plus grand nombre de personnes tuées par des policiers en plus d’une décennie à 1 176. Selon Yahoo! Nouvelles24% de ces personnes étaient afro-américaines malgré le fait que nous ne représentions que 13% de la population des États-Unis.

Le rapport poursuit en énonçant des statistiques assez macabres comme le fait que les Noirs sont tués à un rythme 25 fois supérieur à celui des Blancs et même plus dans certaines villes comme Minneapolis et Boston.

Ce qui rend cela encore plus exaspérant, triste et déchirant, c’est qu’un grand nombre de ces décès se sont produits lors de rencontres non violentes. Ce ne sont pas des fusillades policières qui se produisent lors de vols, d’invasions de domicile ou pour arrêter une agression physique. Les Noirs sont plus susceptibles d’être tués lors d’arrêts de circulation, d’appels de santé mentale et d’interactions policières lors de troubles mineurs. Rien de tout cela ne devrait entraîner la mort d’une personne, cependant…

Au risque de paraître défaitistes, nous ne savons pas ce qui changera le schéma sanglant de la police contre les Noirs en Amérique. Malgré les milliards de dollars qui ont été versés aux familles des victimes au cours des dernières années, les meurtres ne font qu’augmenter.

Peut-être que le système « judiciaire » devrait commencer à mettre des flics en prison pour des peines prolongées et voir comment répondre à une guerre contre les crimes bleus.