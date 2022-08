Les Noirs et les Asiatiques « sont plus susceptibles d’avoir été condamnés à des amendes Covid »

Les Noirs et les Asiatiques étaient plus susceptibles que les Blancs de se voir infliger des amendes pour avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid-19, suggèrent de nouveaux chiffres.

L’organisation de défense des droits de l’homme Liberty a déclaré que les données, qui montraient que les Noirs étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être condamnés à une amende que les personnes d’origine blanche, étaient la preuve que le gouvernement accordait la priorité à la criminalisation par rapport à la santé publique et aux préjugés au sein des forces de police.

Les données obtenues grâce à une demande d’accès à l’information de Radar au National Police Chiefs ‘Council (NPCC) montrent que les forces en Angleterre et au Pays de Galles ont émis 98 038 avis de sanctions fixes pour des infractions à la réglementation sur les coronavirus entre mars 2020 et janvier 2022, où l’origine ethnique était indiquée.

Parmi ceux-ci, environ 74 000 concernaient des Blancs, ce qui, selon les dernières estimations démographiques, équivaut à un taux d’environ 15,3 amendes pour 10 000 Blancs.

Les Noirs ont reçu environ 7 400 amendes, soit un taux de 39,7, ce qui signifie qu’ils étaient 2,6 fois plus susceptibles d’être condamnés à une amende.

Liberty a déclaré que les pouvoirs conférés à la police pendant la pandémie étaient trop larges et entraînaient une «mainmise lourde» et exposaient des préjugés «symptomatiques».

Jodie Beck, responsable des politiques et des campagnes de l’organisation, a déclaré: «En donnant la priorité à la criminalisation par rapport à la santé publique, le gouvernement a jeté les bases d’un maintien de l’ordre trop zélé qui a touché le plus durement, et le plus injustement, les personnes de couleur.

“La réponse à la pandémie a révélé des inégalités préexistantes dans la façon dont certaines communautés sont sur-policées.”

Elle a ajouté que le gouvernement devrait investir dans des approches communautaires axées sur “la participation, l’équité et la justice sociale”.

Cela survient alors que les forces de police ont été invitées à licencier les agents coupables de violence domestique ou de racisme dans le cadre de nouveaux plans de nettoyage des forces à la suite d’une série de scandales très médiatisés qui ont porté atteinte à la confiance du public.

Les chiffres des amendes de verrouillage, de 43 forces de police en Angleterre et au Pays de Galles, la police britannique des transports et la police du ministère de la Défense, montrent que les Asiatiques et les personnes d’origine ethnique mixte étaient 1,9 et 1,4 fois plus susceptibles de recevoir des amendes respectivement en Angleterre et au Pays de Galles.

Le NPCC a été invité à fournir le nombre d’avis d’amende fixes émis pour des infractions à la réglementation sur les coronavirus entre mars 2020 et juin 2022, ventilés selon l’origine ethnique de la personne qui reçoit l’amende. Aucune amende n’a été infligée à partir de février 2022.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il s’attend à ce que tous les officiers s’acquittent de leurs fonctions sans préjudice. (PENNSYLVANIE)

Le groupe de justice sociale Nacro a déclaré que les chiffres démontraient l’une des façons dont les personnes issues de minorités ethniques font face à la disparité dans le système de justice pénale.

Le chef de la direction, Campbell Robb, a déclaré: «La surveillance excessive et la criminalisation des personnes issues de minorités ethniques peuvent avoir des conséquences considérables en érodant la confiance entre les communautés et les autorités.

“Bien que nous ne connaissions pas la raison exacte de la disparité, cela reflète des problèmes plus larges dans la police et la justice pénale, dans lesquels les Noirs sont soumis de manière disproportionnée à des interactions négatives.”

Le NPCC a déclaré que les premiers résultats d’une analyse indépendante des amendes, qui devait sortir cet automne, montraient des disparités entre les races, mais qu’elles n’étaient “pas nécessairement un signe de discrimination”.

Un porte-parole a déclaré que les cas sans raison justifiable de disparité doivent être traités, et que beaucoup a déjà été fait par la police pour lutter contre le racisme.

Il a déclaré que la police est plus inclusive et plus diversifiée que jamais, mais il est “inévitable” que des opinions et des préjugés racistes puissent exister parmi certains membres du personnel parce qu’ils sont issus de la société au sens large.

Il a ajouté: “Le racisme ou la discrimination de toute nature est déplorable, totalement inacceptable et ne devrait avoir aucune place dans la société et aucune place dans la police.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que l’application des lois Covid n’était utilisée qu’en dernier recours et qu’il s’attend à ce que tous les officiers s’acquittent de leurs fonctions sans préjudice.