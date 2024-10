Les Noirs du comté de Stanislaus sont surreprésentés dans les affaires de recours à la force selon le bureau du shérif

Depuis 2016, les adjoints du bureau du shérif du comté de Stanislaus ont eu recours à la force contre des individus noirs à un rythme six fois supérieur à celui de leur population, selon les données de la police.

Alors que les Noirs représentaient en moyenne 1,4 % de la population du comté, ils représentaient près de 9,4 % des cas de recours à la force signalés par le personnel de Stanislaus SO au cours des huit dernières années.

La plupart des années, les données sur le recours à la force pour d’autres groupes raciaux ou ethniques étaient soit étroitement alignées, soit inférieures à leur part dans la population. En 2016, les Blancs représentaient près de 39 % des cas de recours à la force, alors qu’ils ne constituaient qu’environ 36 % de la population. Les Hispaniques représentaient près de la moitié des incidents de recours à la force, mais représentaient 55 % de la population en 2021.

Les Noirs étaient constamment surreprésentés, année après année.

Le recours à la force est défini par le bureau du shérif comme « l’application de techniques ou tactiques physiques, d’agents chimiques ou d’armes à une autre personne ».

En 2018, les incidents de recours à la force impliquant des Noirs se sont produits à un taux plus de 13 fois supérieur à leur représentation dans la population. Il s’agit également de la deuxième année la plus faible pour le nombre total d’incidents de recours à la force.

Lorsque l’on compare le recours à la force aux arrestations plutôt qu’aux données démographiques, la disparité à l’égard des individus noirs persiste, bien que réduite. En moyenne, ils représentent 7,3% des arrestations, contre 9,4% des cas de recours à la force.

Ces chiffres reflètent les tendances observées à travers l’État et la nation.

En 2023, 658 personnes dans tout l’État ont été impliqués dans des incidents au cours desquels une arme à feu a été déchargée ou la force a été utilisée, entraînant des blessures corporelles graves, voire la mort. Parmi ces incidents, 18,7 % impliquaient des Noirs, bien qu’ils ne représentent que 6,5 % de la population californienne.

Selon un rapport du Institut de politique publique de CalifornieLes Californiens noirs sont environ trois fois plus susceptibles d’être gravement blessés, abattus ou tués par la police par rapport à leur part de la population de l’État.

« Ces disparités raciales se réduisent après contrôle des facteurs contextuels (par exemple, la raison de l’interaction), mais continuent de persister », indique le rapport.

Causes

Le bureau du shérif a attribué le recours disproportionné à la force à des facteurs autres que la race, citant le contexte socio-économique, le type de quartier et les attitudes culturelles à l’égard des forces de l’ordre.

« Nous devons éloigner cette conversation de la seule race et commencer à examiner tous les autres facteurs », a déclaré le shérif Jeff Dirkse.

Cependant, Blake Randol, professeur agrégé de justice pénale à l’Université d’État Stanislaus, a suggéré que lorsque les forces de l’ordre recourent à la force, cela est généralement dû à trois facteurs principaux.

Le premier est la situation géographique. « Ce que nous avons tendance à observer, c’est une tendance, et le recours à la force par la police a tendance à être plus agressif dans certaines zones où la criminalité est non seulement plus élevée, mais aussi la pauvreté plus élevée », a-t-il déclaré.

Un adjoint du shérif du comté de Stanislaus procède à une arrestation en 2021.

La criminalité et les faibles revenus vont généralement de pair. Plus de 90 % des affaires qui transitent par le système criminel du comté de Stanislaus les tribunaux sont indigents ou à faible revenu clients, selon le défenseur public du comté de Stanislaus.

Le deuxième facteur est ce que Randol a décrit comme le « comportement », ou l’attitude d’une personne envers les forces de l’ordre. Il a déclaré que les communautés noires à faible revenu, en particulier, pourraient avoir une attitude négative à l’égard des forces de l’ordre.

« L’attitude est un facteur important qui peut prédire le recours à la force par la police, donc si le policier rencontre quelqu’un qui a un comportement négatif à son égard, peut-être lui répondra-t-il davantage, peut-être résister à son arrestation, ce genre de choses, [police] sont plus susceptibles de recourir à la force », a déclaré Randol.

Le troisième facteur le plus courant est les préjugés inconscients. Randol a déclaré que cela se produit généralement dans un quartier ou une communauté où les forces de l’ordre peuvent être hyper vigilantes. Cela peut également se produire lorsqu’ils perçoivent un individu comme une menace plus grande pour eux.

« Les préjugés inconscients sont un énorme problème aux États-Unis, et il existe… un préjugé inconscient systématique de la police envers les minorités raciales, en particulier, mais aussi envers les Afro-Américains dans une plus large mesure », a déclaré Randol.

Il a développé ce point en disant que « la police supposera à tort que les Afro-Américains en particulier constituent une menace plus grande pour leur sécurité immédiate que quelqu’un d’une autre race. »

Randol parlait du recours à la force par les forces de l’ordre en général. Mais interrogé spécifiquement sur les données sur le recours à la force du bureau du shérif, par rapport aux données démographiques, il a déclaré que le facteur géographique pourrait ne pas jouer un rôle aussi important dans l’explication.

« Vous parlez d’une très petite minorité d’individus vivant dans une communauté à prédominance hispanique et blanche, et pourquoi ces individus subissent-ils un recours à la force plus important que leurs homologues blancs ou hispaniques de cette communauté ? dit-il. « Je dirais qu’il y a une disparité, une disparité importante. Et je dirais qu’en regardant la population, cela décrit une disparité. C’est juste à dire. Mais qu’il s’agisse ou non d’une discrimination flagrante est une question bien plus complexe.»

Réponse des forces de l’ordre

Les données concernant le recours à la force par le département de police de Modesto ont révélé des tendances similaires. Plus tôt cette année, L’abeille a rapporté que le MPD a utilisé la force contre les individus noirs à un rythme plus de quatre fois supérieur à celui de leur population.

Le chef de la police de Modesto, Brandon Gillespie, a déclaré que davantage de contexte était nécessaire pour mieux comprendre les interactions policières.

Récemment, le local La NAACP a envoyé une lettre demander aux auditeurs de la police d’enquêter plus en profondeur sur les données du département sur le recours à la force. Le Commission de révision de la police communautairequi vise à améliorer la responsabilité et la transparence de la police au sein du MPD, a également exprimé son intérêt pour l’examen des données.

MPD est impliqué dans un certain nombre d’initiatives visant à améliorer les relations communautaires, telles que le CPRB et leurs Série de coaching en relations culturelles. Ces initiatives ont été saluées lors de la dernière réunion du CPRB par Austin Grant, membre du conseil d’administration.

« Je voudrais dire merci au chef Gillespie, car il travaille avec quelqu’un que je connais très bien pour améliorer les relations au sein de la communauté afro-américaine, et cela va vraiment être l’une de ces choses solides qui pourraient être très historiques. pour cette communauté », a déclaré Grant.

Dans un entretien avec le comité de rédaction de The Bee L’année dernière, Dirkse a déclaré qu’il ne pensait pas que le contrôle de la police changerait quoi que ce soit et qu’il le considérait comme « un autre niveau de bureaucratie ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du CPRB, il a répondu : « Bien pour eux ; ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais je ne crois pas que cela va changer quoi que ce soit, et je ne dis pas cela de manière négative. »

Le shérif Jeff Dirkse s’adresse à The Bee au département du shérif du comté de Stanislaus en 2020.

« Il est regrettable, mais pas surprenant, que le shérif de Stanislaus ait un bilan similaire en matière d’usage disproportionné de la force contre les résidents noirs comme le service de police de Modesto », a déclaré Tom Helme, co-fondateur du projet d’amélioration de la vallée à but non lucratif de Modesto et bénévole de l’ACLU NorCal. . « La différence est que Modesto a pris des mesures pour être plus transparent en matière d’application de la loi au cours des dernières années, comme la création d’une commission d’examen de la police et le recours à un auditeur indépendant, que le shérif a jusqu’à présent refusé d’envisager. »

Dirkse a déclaré que le ministère dispose déjà de systèmes en place pour responsabiliser les agents.

En 2023, 39 dossiers administratifs et 36 plaintes de citoyens ont été déposés, selon le Rapport annuel du bureau du shérif. Aucune des plaintes des citoyens n’a donné lieu à une enquête plus approfondie, contrairement à 44 % des dossiers administratifs. Un agent a été licencié l’année dernière. Le rapport ne précise pas si ces cas étaient liés au recours à la force.

Le rapport note également que 54 % des personnes impliquées dans des incidents de recours à la force ne résistaient pas activement aux ordres des forces de l’ordre.

Le bureau du shérif du comté de Stanislaus exige un rapport pour tous les incidents impliquant le recours à la force. Un superviseur examine chaque rapport pour s’assurer que la force utilisée était appropriée et conforme à la politique du bureau du shérif et à la loi.

S’il s’avère qu’il y a eu abus de la force, une enquête des affaires intérieures est ouverte. Un adjoint peut faire face à une formation, à des mesures disciplinaires ou à un licenciement. Dans certains cas, une enquête pénale distincte pourrait conduire à des poursuites si une violation de la loi ou des droits civils est constatée.

Wendy Byrd, présidente de la NAACP de Modesto-Stanislaus, a déclaré que les statistiques reflètent un problème plus large de préjugés raciaux dans les domaines du maintien de l’ordre, de l’emploi, du développement économique, de l’éducation, de la santé et d’autres inégalités liées aux Noirs du comté de Stanislaus.

« [Systemic] Le racisme n’est pas qu’une question de moment, il s’agit également de l’impact à long terme qu’il a sur la vie d’une personne. La question est de savoir qu’allons-nous faire à ce sujet », a-t-elle déclaré dans un communiqué.