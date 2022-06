Les Noirs américains vivant à l’étranger réfléchissent à Juneteenth

BANGKOK (AP) – Alors que les États-Unis ne marquent que le deuxième Juneteenth reconnu par le gouvernement fédéral, les Noirs américains vivant à l’étranger ont adopté la fête comme une journée de réflexion et une opportunité d’éduquer les gens de leur pays d’accueil sur l’histoire des Noirs.

Le président Joe Biden a agi rapidement l’année dernière pour reconnaître au niveau fédéral le jour où les Noirs américains ont célébré depuis que les derniers esclaves ont appris qu’ils étaient libres à Galveston, au Texas, le 19 juin 1865, deux ans après la proclamation d’émancipation du président Abraham Lincoln en 1863.

Au Liberia, Saqar Ahhah Ahershu, 45 ans, de Jersey City, NJ, organise le premier « Journey Home Festival » du pays.

« Parce que cela fait partie de cette histoire cachée des Afro-Américains qui n’a pas encore été complètement dévoilée », a-t-il déclaré à Monrovia.

Le Libéria, la plus ancienne république indépendante d’Afrique, a été fondée par des esclaves affranchis rapatriés des États-Unis en Afrique de l’Ouest en 1822, il y a exactement 200 ans cette année. L’événement de ce week-end comprendra un voyage sur l’île de Providence, où d’anciens esclaves se sont installés avant de s’installer dans ce qui est maintenant la partie continentale de Monrovia.

Bien qu’il n’y ait pas de statistiques officielles sur les Noirs américains qui déménagent à l’étranger, beaucoup en discutent plus ouvertement après le meurtre de George Floyd par la police. Dans la foulée, de nombreux Afro-Américains ont vu les États-Unis « de l’extérieur vers l’intérieur » et ont décidé de ne pas y retourner.

Tashina Ferguson, une coach de débat de 26 ans, vivait à New York au moment de la mort d’Eric Garner.

Elle a déménagé en Corée du Sud en 2019 et célébrera le 19 juin dimanche avec un groupe d’interprètes de drag lors d’un brunch de collecte de fonds pour l’Institut Marsha P. Johnson.

Elle a des sentiments mitigés à propos de la nouvelle fête fédérale.

« La commercialité de Juneteenth est devenue ce genre de chose, ‘Mettez-le sur un T-shirt, mettez-le sur des pots de crème glacée' », a-t-elle déclaré. « Mais en tant que personne noire au sein de la communauté noire, je me dis: » Ouais, célébrons-nous. « »

Elle a dit que seul un changement puissant lui ferait envisager de retourner aux États-Unis

Chrishan Wright, dans le New Jersey, s’entretient régulièrement avec des Noirs américains qui envisagent ou ont déjà déménagé à l’étranger.

Wright, 47 ans, anime un podcast « Blaxit Global » et a déclaré que beaucoup de ses invités en avaient assez des États-Unis

«Ils ont tout fait pour réaliser ce qui est censé être le rêve américain, et ce critère continue de bouger. Ils n’ont pas l’impression d’être sur des bases solides pour pouvoir prendre leur retraite confortablement, rembourser leurs dettes d’études ou simplement couvrir leurs factures.

Wright prévoit de déménager en 2023 au Portugal. Grâce à son podcast, elle connaît déjà les célébrations du 19 juin ce week-end à Lisbonne, la capitale.

Dans certains endroits avec de plus grandes populations de Noirs américains, Juneteenth fait déjà partie du programme.

LaTonya Whitaker, du Mississippi, vit au Japon depuis 17 ans. Elle est directrice exécutive de la Legacy Foundation Japan, qui a organisé samedi un rassemblement d’environ 300 personnes au Tokyo American Club.

Elle et son mari David n’avaient pas l’intention de vivre au Japon.

Comme Whitaker, de nombreux Noirs américains à l’événement Juneteenth sont venus au Japon presque par coïncidence, en tant que missionnaires chrétiens ou volontaires du Peace Corps. Mais ils ont élu domicile au Japon.

Elle veut maintenant élever leur fils là-bas parce qu’elle s’inquiète de la violence armée aux États-Unis

« J’ai réalisé que nous avions vraiment besoin d’une communauté », a déclaré Whitaker.

Michael Williams enseigne l’histoire afro-américaine à la Temple University de Tokyo et a quitté les États-Unis à l’âge de 22 ans. Il a maintenant 66 ans et a vécu à l’étranger pendant une grande partie de sa vie d’adulte, mais est retourné aux États-Unis pour des études supérieures à Boston et Baltimore.

L’Amérique a tellement changé, il a l’impression d’être un touriste quand il visite, rigole-t-il.

Williams a dit qu’il connaissait Juneteenth en enseignant l’histoire.

«Je terminais toujours mes présentations en espérant qu’un jour ce serait une fête nationale. Et maintenant c’est le cas, et ça fait du bien », a-t-il déclaré.

À Taipei, Toi Windham et Casey Abbott Payne organisent plusieurs événements pour célébrer Juneteenth. Les deux, qui font partie de Black Lives Matter Taiwan, organisent des performances d’artistes et de musiciens noirs.

Tous deux ont célébré avec leurs familles bien avant que ce ne soit une fête fédérale.

Windham vit à Taïwan depuis cinq ans et a toujours célébré le 19 juin en grandissant au Texas. Pour elle, c’est une opportunité d’éduquer les gens sur une autre partie de la culture américaine, même les parties les plus sombres.

« Beaucoup de gens ont tendance à apprécier la culture hip-hop et la tenue vestimentaire et certaines parties de notre culture, mais je pense qu’il est important de reconnaître toutes les parties de la culture noire », a-t-elle déclaré.

Payne, un organisateur, vit à Taïwan depuis 11 ans et a déclaré qu’il avait également célébré le 19 juin en grandissant à Milwaukee, qui organise l’une des plus anciennes célébrations du pays.

« Enfant, je me souviens que la rue était bordée de vendeurs de rue, et il y avait de la musique et il y avait le défilé du 19 juin », a-t-il déclaré.

Pour d’autres encore, la journée est l’occasion de se détendre et de se reposer joyeusement.

À Bangkok, un groupe appelé Ebony Expats a organisé une projection de film muet, une balade à vélo dans une réserve naturelle et un dîner dans un restaurant jamaïcain servant du poulet jerk et de la soupe à la citrouille.

Le propriétaire du restaurant Collin Clifford McKoy a servi 20 ans dans l’armée américaine avant d’ouvrir finalement son restaurant pendant la pandémie en Thaïlande. Il a déclaré que les vacances du 19 juin sont une chance pour les Noirs de partager leur culture tout en étant si loin de chez eux, américains ou non.

« Dans l’ensemble, il s’agit de se rassembler, où que nous soyons, et cela montre à quel point le sang coule profondément en tant que communauté pour se réunir et s’amuser », a-t-il déclaré.

___

Les rédacteurs de presse associés Huizhong Wu à Taipei, Taiwan, Yuri Kageyama à Tokyo, Krista Larson à Dakar, Sénégal et Jonathan Paye-Layleh à Monrovia, Libéria, ont contribué à ce rapport.

Annika Wolters, l’Associated Press