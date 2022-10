Les Noirs américains sont moins susceptibles de recevoir une RCR vitale : étude

Pourtant, elle a également dit qu’elle n’était pas surprise. Même si plus de personnes sont disponibles pour répondre à un arrêt cardiaque dans un lieu public, a déclaré Berlacher, ces personnes peuvent avoir des préjugés, conscients ou non. Ces préjugés, a-t-elle noté, peuvent affecter la rapidité avec laquelle ils approchent la personne qui s’est effondrée, appellent le 911 ou essaient de trouver quelqu’un qui connaît la RCR.

“C’est triste, c’est déchirant”, a déclaré le Dr Katie Berlacher, membre du groupe de travail sur l’équité en santé de l’American College of Cardiology et cardiologue à l’Université de Pittsburgh.

De telles disparités ont été observées, que le quartier environnant soit principalement blanc, racialement diversifié ou majoritairement noir ou hispanique, et qu’il soit à revenu élevé ou faible.

Lorsqu’ils ont subi un arrêt cardiaque à domicile, environ 39% ont reçu une RCR, contre 47% des Blancs. Et lorsque l’arrestation a eu lieu en public, un peu moins de 46% des victimes noires et hispaniques ont reçu une RCR, contre 60% de leurs homologues blancs.

L’équipe de Chan a utilisé un important registre américain pour trouver plus de 110 000 cas d’arrêt cardiaque où des témoins étaient présents. Malgré cela, la plupart des victimes n’ont pas reçu de RCR, avec des taux particulièrement bas pour les Noirs et les Hispaniques.

Le Dr Anezi Uzendu a travaillé avec l’association cardiaque pour développer une «boîte à outils» pour réduire les disparités dans les soins et la survie en cas d’arrêt cardiaque. Il est également un survivant d’un arrêt cardiaque, en partie grâce à l’action de passants qui lui ont administré la RCR après son effondrement, à 25 ans, alors qu’il jouait au basket dans son gymnase.

“Cela peut arriver à n’importe qui”, a déclaré Uzendu, qui est également cardiologue à Saint Luke’s mais n’a pas participé à l’étude.

Uzendu a battu toutes les chances, car la survie à un arrêt cardiaque est faible, à environ 12%, selon l’association cardiaque. Et des études montrent que la survie est encore plus faible pour les Noirs et les Hispaniques que pour les Blancs.

La RCR peut doubler ou tripler les chances de survie, et on pense qu’un meilleur accès à la formation en RCR pourrait réduire la fracture raciale dans la survie à un arrêt cardiaque.