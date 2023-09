Les Nobel accueillent de nouveau la Russie, la Biélorussie et l’Iran lors de prestigieuses cérémonies de remise des prix

La Fondation Nobel, qui administre ces prestigieuses récompenses, a inversé sa politique d’invitation et a invité la Russie, la Biélorussie et l’Iran, ainsi que le chef d’un parti d’extrême droite suédois, auparavant interdit.

Vidar Helgesen, directeur exécutif de la fondation privée, a déclaré dans un communiqué qu’il existait une tendance mondiale selon laquelle « le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents est réduit ».

Pour contrer cela, a-t-il déclaré, « nous élargissons désormais nos invitations à célébrer et à comprendre le prix Nobel et l’importance de la science libre, de la culture libre et des sociétés libres et pacifiques ».

La fondation a déclaré que l’invitation pour les événements de 2023 a été étendue à tous les pays ayant des missions diplomatiques en Suède et en Norvège et aux partis « qui ont une représentation parlementaire via des élections démocratiques », ajoutant que « cette approche commune favorise les opportunités de transmettre les messages importants du prix Nobel ». Prix ​​à tous, et à l’avenir cette pratique sera commune à toute l’organisation. »

Interdit de cérémonies

L’année dernière, les envoyés diplomatiques de la Russie et de la Biélorussie n’ont pas été autorisés à assister aux cérémonies de remise de prix et aux banquets fastueux, qui ont toujours lieu le 10 décembre, en raison de la guerre en Ukraine, et l’ambassadeur d’Iran a également été exclu en raison de « la grave et l’escalade de la situation » dans le pays.

Tous les prix Nobel sont décernés à Stockholm, à l’exception du prix Nobel de la paix, qui est décerné à Oslo.

La fondation a également adressé l’invitation au chef du parti démocrate suédois, Jimmie Akesson, qui a décliné l’invitation, déclarant sur Facebook que « malheureusement, je suis occupé ce jour-là ».

Les dirigeants des partis politiques suédois sont traditionnellement invités au banquet, mais Akesson, qui dirige un parti nationaliste aux racines d’extrême droite, a été snobé dans le passé. Les démocrates suédois, considérés par certains comme une menace pour les valeurs fondamentales de la société scandinave, notamment la tolérance à l’égard des demandeurs d’asile originaires des zones de conflit du Moyen-Orient et d’Afrique, sont arrivés en deuxième position aux élections législatives de 2022.

REGARDER | Découvrez qui a remporté le prix Nobel de la paix l’année dernière : Un militant biélorusse emprisonné et des groupes de défense des droits humains en Russie et en Ukraine reçoivent le prix Nobel de la paix Le Comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix 2022 au militant biélorusse des droits humains emprisonné Ales Bialiatski, au Centre ukrainien des libertés civiles et au groupe russe de défense des droits humains Memorial.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré vendredi qu’il n’aurait pas autorisé la Russie à y assister si cela avait été son choix.

« Il est nécessaire d’isoler la Russie de toutes les manières possibles, militairement et économiquement », a-t-il déclaré à l’agence de presse TT. « Dans cette situation, je n’aurais pas invité à une fête purement sociale. »

Les lauréats du prix Nobel de cette année seront annoncés début octobre.