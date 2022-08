Les nixes du conseil scolaire de Kaneland prévoient de mettre le référendum au scrutin du 8 novembre – Shaw Local

Le conseil scolaire du district 302 de Kaneland a suspendu ses discussions concernant l’autorisation de l’administration à se préparer à un référendum de 67,9 millions de dollars pour des projets d’installations individuelles.

Les membres du conseil d’administration Aaron Lawler et Jennifer Simmons ont manqué la réunion du 8 août au cours de laquelle EOSullivan a partagé les résultats du sondage de son processus d’engagement communautaire. Les cinq membres du conseil d’administration présents ont voté 5-0 pour déposer la recommandation.

“L’une des choses les plus importantes que fait un conseil scolaire est de décider si nous allons ou non au référendum”, a déclaré la présidente du conseil, Teresa Witt. “Si nous ne prenons pas cette décision ce soir, nous ne pourrons pas aller au référendum en novembre car notre prochaine réunion aura lieu après la date [Aug. 22] à déposer ».

La prochaine réunion du conseil scolaire de Kaneland est prévue pour le 29 août, repoussant la prochaine opportunité pour qu’une question référendaire soit mise sur un bulletin de vote à avril 2023.

La recommandation d’EOSullivan aurait son plus grand impact avec des installations sportives améliorées (16 millions de dollars), le Fox Valley Career Center (15,3 millions de dollars), des infrastructures et des équipements mécaniques (11,8 millions de dollars) et des environnements d’apprentissage modernes (11,3 millions de dollars).

“Si nous allons dépenser des dizaines de millions de dollars, j’ai tendance à préférer que tout le monde vote dessus”, a déclaré Ryan Kerry, membre du conseil d’administration. “J’aimerais entendre l’opinion de tout le monde et cela me donne plus de temps pour réfléchir à ce sujet. J’aimerais toujours aller avec la maison de campagne, mais tu es [EoSullivan] me dire que ce n’est pas une bonne idée.

Avec un coût estimé à 48,2 millions de dollars, la maison de terrain a été exclue des recommandations d’EOSullivan principalement en raison du coût et parce qu’elle nécessiterait également le déplacement des installations d’entretien et de transport.

La maison de terrain reste un élément convoité pour beaucoup de ceux qui ont participé au processus d’engagement communautaire. Il a été classé au quatrième rang des priorités. Il a terminé devant les ressources et les soutiens aux étudiants et n’était derrière que l’infrastructure et la mécanique, les environnements d’apprentissage modernes et les installations sportives améliorées.

Tous sauf la maison de campagne sont inclus dans l’option proposée par EOSullivan pour aller au référendum. L’option a également trouvé de la place pour une nouvelle entrée au lycée et l’Académie personnalisée IgKnight, les deux projets qui ont reçu le moins de soutien parmi les 10 améliorations potentielles de l’enquête communautaire.

Le soutien global de la communauté pour faire entendre sa voix a été positif avec plus de 650 réponses téléphoniques ainsi que 163 autres via la réunion du comité, des séances d’engagement public et des commentaires en ligne.

“Dans une communauté de cette taille, nous recherchons généralement 300 à 350 réponses comme un assez bon nombre”, a déclaré Ed Sullivan d’EOSullivan. « Nous en avons reçu 653, ce qui est des données absolument exceptionnelles. Et les données que nous avons reçues sont encore meilleures du point de vue que les personnes qui s’identifient comme conservatrices l’ont rempli et ont été très favorables aux choses qui se passent.