Alors que les cas de Covid-19 augmentent dans le pays, l’Inde est sous le choc de l’indisponibilité d’oxygène, causée par une pénurie due à l’augmentation rapide des cas. Plus de patients que jamais signalent «l’essoufflement» comme un symptôme courant. Le DG de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava, a déclaré lundi qu’il n’y avait pas de différence en pourcentage de décès entre la première et la deuxième vague et a ajouté qu’un besoin plus élevé d’oxygène avait été trouvé dans cette vague. «Un besoin plus élevé d’oxygène a été trouvé dans cette vague. Il n’y a aucune différence dans le pourcentage de décès entre la première et la deuxième vague d’après les données dont nous disposons », a déclaré Balram Bhargava. Même si la charge de travail active actuelle est de 20 lakh, Twitter regorge de messages demandant aux gens de l’aide pour trouver de l’oxygène. Comme plusieurs patients sont en quarantaine à domicile et surveillent leurs symptômes pour remarquer un changement ou une baisse de leur taux d’oxygène, la solution peut être une simple posture.

Dans la dernière procédure standard d’exploitation (SOP) pour Covid-19 publiée par AIIMS Patna, les médecins ont mis l’accent sur l’utilisation de la position couchée pour gérer les niveaux d’oxygène dans le sang – alors quelle est la posture couchée?

La posture couchée implique une position couchée face vers le bas, la poitrine relevée et la pratique d’une respiration rapide. Il a également appelé la «méthode du ventilateur couché» et montre pour améliorer les niveaux d’oxygène.

Actualités18 a récemment demandé à un expert d’expliquer la science derrière cela: le Dr Rajesh Pande, directeur principal du BLKC Center for Critical Care à Delhi, a déclaré à News18 que «le poumon a trois régions, avant, milieu et arrière. Quand quelqu’un est couché avec le dos vers le bas, la poitrine vers le haut, l’apport sanguin à l’arrière est le meilleur, et celui à l’avant est le moins. Si vous regardez l’air entrant, le dos reçoit le moins d’oxygène. Pour changer cela, lorsque quelqu’un est mis en position couchée, le cœur repose sur le sternum et laisse de l’espace aux poumons pour se dilater, augmentant ainsi le flux d’air vers l’arrière, là où la circulation sanguine est la plus importante. Ainsi, associé à une meilleure circulation sanguine et à plus d’oxygène, cela conduit à une meilleure oxygénation efficace. «

Il ajoute en outre que, «Normalement, avant COVID, cela était fait pour les patients qui avaient une insuffisance respiratoire sévère, et sur un ventilateur. Nous les avons mis en position couchée pendant 16 heures, et cela augmenterait considérablement le taux de mortalité des patients », dit-il, ajoutant que, cependant, avant le COVID, ce n’était pas la norme. tout patient ayant des difficultés respiratoires. Pour cela, nous avons deux méthodes de fourniture d’oxygène – soit avec une technique de ventilation invasive, en les intubant, soit une technique de ventilation non invasive, où un masque est mis sur eux. mis sur la méthode couchée étaient généralement mis dans cette position quand ils étaient fortement sédatés, sur un ventilateur, généralement pour améliorer leurs chances. C’est maintenant devenu une norme pour les patients Covid-19. «

Bien qu’il n’y ait pas d’effets négatifs enregistrés à long terme de la méthode couchée, et seulement des effets positifs, le Dr Pande recommande de suivre cette méthode à la maison uniquement lorsque vous ressentez une baisse de votre taux d’oxygène et que vous pouvez le faire en attendant une ambulance ou une aide médicale. .

Voici un guide sur la façon de faire la méthode couchée:

La saturation en oxygène peut faire la différence entre les soins à domicile et l’hospitalisation des patients atteints de COVID. Notre formidable équipe @AaynaClinic vient de faire un guide pour prononcer. Tout le monde doit le savoir en ce moment. Pls partager largement! pic.twitter.com/2HRoi9oEQP – Dr Simal Soin (@DrSimalSoin) 21 avril 2021

Choses à noter: La méthode couchée est un substitut temporaire et non un remplacement pour les hôpitaux ou les bouteilles d’oxygène. Si vous remarquez que votre taux d’oxygène diminue considérablement, contactez une autorité médicale. Si vous ressentez des symptômes de Covid-19 ou si vous testez positif, voici un guide en 9 étapes de l’Association médicale indienne sur la marche à suivre.

