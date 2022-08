Les niveaux d’eau sont bas, les terres agricoles desséchées par la sécheresse européenne

Les affaires de Françoise Droz-Bartholet se sont réduites à un filet, tout comme les tronçons du Doubs que ses bateaux de croisière sillonnent habituellement le long de la frontière franco-suisse.

Les niveaux d’eau dans les rivières, les lacs et les réservoirs d’Europe occidentale sont bas, voire secs, au milieu de la sécheresse la plus grave depuis des décennies, mettant à rude épreuve l’approvisionnement en eau potable, entravant le fret fluvial et le tourisme et menaçant les rendements des cultures.

Le Doubs devrait traverser un canyon boisé et cascader au-dessus de cascades avant de se déverser dans le lac des Brenets, un attrait pour les touristes dans la région du Jura, dans l’est de la France. Mais après des mois sans pluie significative, l’eau de la rivière a reculé dans le canyon et atteint lentement le lac dans un canal étroit.

“Nous espérons que cette sécheresse est une exception à la règle”, a déclaré Droz-Bartholet, dont les réservations sont inférieures de 20% à la normale pour la période de l’année.

Elle doit maintenant transporter les clients le long de la gorge jusqu’à un point de départ plus en amont jusqu’à un point de la rivière où il y a suffisamment d’eau pour que ses bateaux de croisière puissent naviguer.

Interrogé sur le déroulement de son tour en bateau, le vacancier Alain Foubert a répondu simplement : « C’était beaucoup plus court que la normale.

Les touristes se rafraîchissent et boivent dans une fontaine devant le Panthéon à Rome le 19 juillet 2022, au milieu d’une vague de chaleur féroce qui a balayé l’Europe. (Andreas Solaro/AFP via Getty Images)

Les conditions se sont détériorées dans toute l’Europe alors que de multiples vagues de chaleur déferlent sur le continent.

En Espagne, les agriculteurs du sud craignent qu’une sécheresse sévère ne réduise la production d’huile d’olive de près d’un tiers chez le plus grand producteur mondial. En France, qui comme l’Espagne a dû faire face aux récents incendies de forêt, des camions livrent de l’eau à des dizaines de villages sans eau.

En Allemagne, les cargos ne peuvent pas naviguer à pleine charge le long du Rhin, une artère majeure pour le fret, et le long du plus long fleuve d’Italie, le Pô, de grands bancs de sable cuisent désormais au soleil alors que les niveaux d’eau baissent fortement.

En juillet, l’Italie a déclaré l’état d’urgence pour les zones entourant le Pô, qui représente plus d’un tiers de la production agricole du pays.

Alors que la France fait face cette semaine à une quatrième vague de chaleur de l’année, de nombreux scientifiques affirment que les températures torrides jusqu’à présent cet été sont conformes à la fréquence et à l’intensité croissantes des épisodes météorologiques extrêmes en Europe.

Le service météorologique britannique a émis mardi un avertissement orange “chaleur extrême” pour certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles, sans aucun répit en vue des conditions chaudes et sèches qui ont déclenché des incendies, battu des records de température et mis à rude épreuve les infrastructures du pays.

Sur le Doubs, moins de touristes en bateau signifie moins de repas à servir pour le restaurateur Christophe Vallier – un coup dur alors qu’il espérait se remettre de la crise du COVID-19. Et il voit peu de raisons d’espérer pour l’avenir.

“Tous les experts du Doubs disent que la rivière devient de plus en plus sèche”, a déclaré Vallier.