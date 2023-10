Des experts au Université de l’Alberta ont découvert que la taurine pourrait être la clé pour prédire et éventuellement traiter un long COVID. La recherche offre de nouvelles perspectives sur les bases biologiques de cette maladie débilitante.

“Cette recherche nous aide à comprendre ce qui se passe dans le corps des personnes atteintes d’un long COVID et pourrait conduire à de meilleurs traitements et tests pour elles à l’avenir”, a déclaré le professeur Gavin Oudit, chercheur principal.

Prédire le long COVID

Les chercheurs ont développé un test prédictif pour déterminer quels patients atteints du COVID-19 présenteront des symptômes persistants. Ensuite, l’équipe mènera un essai clinique pour étudier plus en détail la taurine en tant que traitement potentiel pour réduire les symptômes prolongés du COVID.

« On estime que 10 à 30 % des personnes en convalescence après une infection par le SRAS-CoV-2 continuent de ressentir des séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC) ou du COVID long, caractérisées par de la fatigue, des troubles du sommeil, de la confusion et de la dyspnée, aux côtés de nombreux autres. des symptômes débilitants entraînant des altérations significatives de leur qualité de vie », ont écrit les auteurs de l’étude.

Comment la recherche a été menée

Pour l’enquête, l’équipe a suivi 117 patients admis dans les hôpitaux présentant des symptômes aigus du COVID-19. Des échantillons de sang ont été prélevés sur les individus au début de leur admission, puis à nouveau après six mois.

Les chercheurs ont également examiné les dossiers cliniques des patients sur une période de 18 mois. En fin de compte, 55 des patients ont développé ce que l’on appelle communément des conditions de COVID longue ou des conditions post-COVID sévères.

Modèle prédictif

L’équipe a analysé les échantillons de sang pour détecter des changements dans les protéines, les métabolites et les signes d’inflammation. En utilisant l’apprentissage automatique pour examiner ces changements, les chercheurs ont créé un modèle prédictif comprenant 20 molécules.

Avec un taux de précision de 83 pour cent, le modèle a prédit les risques de résultats cliniques indésirables une fois les patients sortis.

Résultats de l’étude

Les chercheurs ont déclaré que la différence la plus frappante trouvée parmi les patients concernait les taux plasmatiques de taurine.

“Les patients présentant des taux de taurine plus faibles présentaient beaucoup plus de symptômes, étaient plus nombreux à être hospitalisés et présentaient un risque accru de mortalité”, a expliqué Oudit. “Les patients qui avaient des taux élevés de taurine et maintenaient des taux élevés de taurine dans leur sang présentaient beaucoup moins de symptômes persistants et s’en sortaient mieux.”

Supplémentation en taurine

La taurine est un acide aminé présent dans des sources alimentaires telles que la viande et le poisson. Il est également produit naturellement par le foie humain. Au-delà de son rôle dans diverses fonctions physiologiques, il joue un rôle dans la régulation du système immunitaire.

Bien que le potentiel de la supplémentation en taurine semble prometteur pour traiter un spectre de symptômes prolongés du COVID, Oudit déconseille aux patients l’automédication. Il souligne que davantage de recherches sont nécessaires, notamment des essais sur l’homme sur l’impact de la supplémentation en taurine.

« Les patients ne devraient pas sortir et commencer à consommer de la taurine à des niveaux élevés pour les aider en cas de COVID long », a déclaré le professeur Oudit. “Les suppléments de taurine sont relativement sûrs, mais nous devons obtenir ces preuves d’un essai clinique.”

L’étude est publiée dans la revue Rapports cellulaires Médecine.

