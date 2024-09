Les niveaux de Tau prédisent la perte de mémoire dans la maladie d’Alzheimer

Résumé: La progression de la maladie d’Alzheimer (MA) varie en fonction de la présence de protéines tau et bêta-amyloïde (Aβ) dans le cerveau. Les patients présentant des taux élevés de protéines tau et Aβ connaissent un déclin rapide de la mémoire, tandis que ceux présentant des taux élevés de protéines Aβ et tau faibles présentent une progression plus lente.

Les recherches soulignent que les niveaux de protéine tau sont essentiels pour diagnostiquer et gérer efficacement la maladie d’Alzheimer. Cette découverte pourrait conduire à des stratégies de traitement plus personnalisées à mesure que la technologie des biomarqueurs progresse.

Faits essentiels :

Des niveaux élevés de tau et d’Aβ entraînent un déclin cognitif plus rapide chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Les patients ayant un taux élevé d’Aβ mais un taux faible de tau présentent une progression plus lente de la perte de mémoire.

La mesure des protéines tau et Aβ pourrait aider à adapter les plans de traitement de la maladie d’Alzheimer.

Une étude du Karolinska Institutet, publiée dans la revue Psychiatrie moléculaireoffre de nouvelles perspectives sur la progression de la maladie d’Alzheimer (MA). La recherche révèle des différences critiques dans la progression de la perte de mémoire en fonction de la présence de protéines spécifiques dans le cerveau.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence, caractérisée par l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes (Aβ) et tau dans le cerveau, entraînant un déclin cognitif.

Traditionnellement, les cliniques de la mémoire s’appuyaient sur la tomographie par émission de positons (TEP) pour détecter l’accumulation de la protéine Aβ. Cependant, les progrès récents permettent désormais de détecter également l’accumulation de la protéine tau.

L’étude souligne que les personnes présentant des symptômes de perte de mémoire et des taux élevés de protéine tau (positivité tau) présentent également des taux élevés d’Aβ (positivité Aβ). Cette combinaison est associée à une progression maligne de la perte de mémoire due à la maladie d’Alzheimer. Cependant, les personnes qui sont positives à l’Aβ mais négatives à la protéine tau peuvent connaître une progression plus bénigne des symptômes.

« Si une personne est positive pour Aβ mais négative pour tau, alors la progression des symptômes est probablement bénigne. Si les symptômes sont malins, il est possible que la cause ne soit pas exclusivement la maladie d’Alzheimer, mais qu’elle puisse également impliquer d’autres pathologies qui contribuent à la perte de mémoire.

« Si les protéines Aβ et tau sont toutes deux absentes, la cause de la perte de mémoire est probablement une autre condition médicale plutôt que la maladie d’Alzheimer », explique Konstantinos Ioannou, doctorant au Département de neurobiologie, sciences de la santé et société.

Cette distinction est cruciale pour un diagnostic précis et une planification du traitement.

La présence de niveaux élevés de protéine tau est fortement liée au déclin cognitif dû à la maladie d’Alzheimer. Chez les personnes présentant des niveaux élevés d’Aβ mais de faibles niveaux de tau, la perte de mémoire peut résulter de plusieurs pathologies. À l’ère des nouveaux médicaments capables d’éliminer l’Aβ, il est essentiel d’identifier la cause principale de la perte de mémoire pour déterminer le traitement le plus efficace pour chaque patient.

« Le développement de panels de biomarqueurs mesurant simultanément plusieurs protéines nous aidera à comprendre la complexité de chaque patient », explique Ioannou, premier auteur de l’étude. « Cette approche permettra une prise en charge plus personnalisée, adaptée au pronostic ou au traitement d’autres facteurs contributifs. »

L’équipe de recherche a utilisé la TEP pour mesurer les niveaux de protéines Aβ et tau, ainsi que la fonction cérébrale, à la fois chez des individus sains et chez des patients. Une modélisation statistique a ensuite été appliquée pour évaluer la progression de la perte de mémoire chez tous les participants. Enfin, les antécédents médicaux des patients présentant différents niveaux de protéine tau ont été comparés.

À l’avenir, les chercheurs prévoient de mesurer les niveaux d’Aβ et de tau dans des échantillons de liquide céphalorachidien et de sang. Cela pourrait permettre de réaliser des tests cliniques plus faciles pour identifier les personnes chez qui la maladie d’Alzheimer est la principale cause de perte de mémoire.

Des études complémentaires, comprenant des examens IRM et des données cérébrales de personnes décédées, sont également prévues pour confirmer ces résultats avant d’introduire la mesure de la protéine tau dans la pratique clinique.

Cette étude marque une avancée significative dans la compréhension de la maladie d’Alzheimer et l’amélioration des soins aux patients grâce à des outils de diagnostic plus précis et des plans de traitement personnalisés.

À propos de cette actualité sur la maladie d’Alzheimer et la recherche sur la mémoire

Auteur: Constantin Ioannou

Source: Institut Karolinska

Contact: Konstantinos Ioannou – Institut Karolinska

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

«La positivité du PET Tau prédit un déclin cognitif cliniquement pertinent provoqué par la maladie d’Alzheimer par rapport aux cas comorbides ; preuve de concept dans l’étude ADNI» de Konstantinos Ioannou et al. Psychiatrie moléculaire

Abstrait

La positivité du PET Tau prédit un déclin cognitif cliniquement pertinent provoqué par la maladie d’Alzheimer par rapport aux cas comorbides ; preuve de concept dans l’étude ADNI

La pathologie β-amyloïde (Aβ) n’est pas toujours associée à un déclin cognitif lié à la maladie d’Alzheimer (MA).

Nous avons évalué la précision du PET tau pour identifier les individus Aβ(+) qui présentent une progression prospective de la maladie. 396 individus présentant des troubles cognitifs intacts et affaiblis avec un PET Aβ et tau de base et un suivi de ≥ 2 ans ont été sélectionnés à partir de l’ensemble de données de l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative.

Les participants ont été regroupés de manière dichotomique en fonction de la conversion clinique (c’est-à-dire du changement de diagnostic) ou de la détérioration cognitive (déclin rapide (FD) contre déclin lent (SD)) en utilisant un regroupement basé sur les données des taux annuels individuels de déclin cognitif.

Pour évaluer le déclin cognitif chez les individus présentant une pathologie Aβ(+) isolée ou une absence de pathologies Aβ et tau (T), nous avons étudié la prévalence des comorbidités non liées à la MA et les modèles d’hypométabolisme TEP FDG suggérant la MA.

La captation initiale de la protéine tau par TEP était plus élevée chez les Aβ(+)FD que chez les Aβ(-)FD/SD et les Aβ(+)SD, indépendamment de l’état cognitif initial. La captation initiale de la protéine tau par TEP a permis d’identifier les convertisseurs Aβ(+) MCI et les Aβ(+)FD avec une aire sous la courbe de 0,85 et 0,87 (région temporelle composite d’intérêt) respectivement, et était linéairement liée au taux annuel de déclin cognitif chez les individus Aβ(+).

Les individus T(+) constituaient en grande partie un sous-groupe de ceux qui étaient Aβ(+) et de ceux regroupés en FD. Les profils de biomarqueurs les plus courants chez les FD (n= 70) étaient Aβ(+)T(+) (n= 34, 49%) et Aβ(+)T(-) (n= 19, 27%).

La charge Aβ de base était plus élevée dans les Aβ(+)T(+)FD (M = 83,03 ± 31,42CL) que dans les Aβ(+)T(-)FD (M = 63,67 ± 26,75CL) (p-valeur = 0,038). Le diagnostic de dépression était plus fréquent chez les patients atteints de troubles dépressifs Aβ(+)T(-) que chez les patients atteints de troubles dépressifs Aβ(+)T(+) (47 % contre 15 %, p-valeur = 0,021), tout comme le profil d’hypométabolisme du PET FDG n’était pas évocateur de MA (86 % contre 50 %, p-valeur = 0,039).

Nos résultats suggèrent qu’une captation élevée de la protéine Tau par PET est associée à la fois à une pathologie Aβ et à un déclin cognitif accéléré. Dans les cas d’Aβ(+) isolé, le déclin cognitif peut être associé à des modifications du spectre de la MA dans un contexte de multimorbidité, c’est-à-dire de MA mixte.