Les niveaux de stockage de gaz naturel de l’Union européenne s’élèvent à près de 84 % malgré les tentatives russes d’étouffer l’approvisionnement

Les niveaux de stockage de gaz naturel dans l’Union européenne s’élèvent à près de 84% et étaient plus élevés en décembre que la quantité moyenne en réserve il y a 4 à 6 ans, a déclaré mercredi l’exécutif de l’UE, malgré les tentatives russes d’étouffer l’approvisionnement dans le cadre de sa guerre contre l’Ukraine.

Craignant des pénuries hivernales, les 27 pays de l’UE ont commencé à s’approvisionner en gaz l’année dernière. Les niveaux des réserves de gaz communes ont atteint 82 % en septembre, bien avant l’objectif de 80 % fixé pour novembre. La consommation de gaz a également chuté de 20 % d’août à novembre en raison de la flambée des prix.

Irritée par les sanctions liées à la guerre de l’UE, la Russie a resserré ses robinets de gaz vers l’Europe l’année dernière. Son gazoduc représentait 40 % de tout le gaz importé par l’Europe avant que le président Vladimir Poutine n’ordonne à ses troupes d’entrer en Ukraine fin février, mais il ne représente plus qu’environ 9 %.

“C’est une assez bonne position”, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Tim McPhie, aux journalistes. “Nous avons un bon niveau de stockage de gaz pour le début de cette année, mais nous ne sommes en aucun cas complaisants. Nous savons que cette année continuera d’être difficile.”

La commission estime que les niveaux de stockage commun de gaz s’élèvent à près de 84 % et que les niveaux de stockage en décembre étaient supérieurs de 13 % à la moyenne de l’UE en 2016-2018. Les prix de l’énergie ont également chuté au cours des derniers mois, en partie à cause d’un hiver plus doux que prévu.

“Plus nous pouvons investir dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie, et plus nous pouvons donner un coup de pouce aux énergies renouvelables, mieux nous serons basés en termes de réduction de notre dépendance au gaz”, qui influence les prix de l’électricité et contribue au réchauffement climatique , a déclaré McPhie.

La première cargaison régulière de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis est arrivée mardi en Allemagne, dans le cadre d’efforts européens de grande envergure pour trouver de nouveaux fournisseurs plus fiables et remplacer les ressources autrefois achetées à la Russie.