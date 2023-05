Les niveaux de sel des villes canadiennes sont malsains pour la vie aquatique

Un certain nombre de villes canadiennes ont dépassé les niveaux de chlorure acceptables dans les bassins versants au cours des dernières années, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’impact sur la faune d’eau douce et d’autres espèces.

Le problème provient en grande partie du sel de voirie et des solutions salines, qui contiennent un composé chimique de chlorure pour assurer la sécurité des routes en hiver.

Le chlorure a des effets à court et à long terme sur la faune, et certains experts croient qu’il nuit aux poissons, aux grenouilles et aux écosystèmes aquatiques partout au Canada.

« Au printemps, où nous pouvons voir des amphibiens, des grenouilles, des salamandres, entrer dans de petites mares peu profondes le long des étangs, le long des routes ou dans la forêt, ils peuvent se retrouver dans l’eau salée. Cela limite vraiment leur capacité à survivre », a-t-il ajouté. Donald Jackson, professeur au département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Toronto, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview.

Les humains utilisent parfois la même eau que nous polluons, mais le gouvernement canadien a mis en place des objectifs d’eau potable pour éliminer les toxines et le sel inutiles pour la consommation.

Même avec ces objectifs, l’eau potable peut être une source problématique de sel – mais seulement pour ceux qui ont certaines conditions.

« Bien que l’apport moyen de sodium provenant de l’eau potable ne représente qu’une petite fraction de celui consommé dans le cadre d’un régime alimentaire normal, l’apport de cette source pourrait être important pour les personnes souffrant d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque congestive qui pourraient nécessiter un régime pauvre en sodium », indique le rapport Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada.

Pour les espèces d’eau douce qui vivent toute leur vie dans l’eau, l’élimination de l’excès de chlorure n’est pas une option.

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a ​​créé des lignes directrices pour les municipalités afin de garder les rivières, les ruisseaux et les lacs sains pour les plantes et les animaux.

Selon une recherche de DataStream, une organisation à but non lucratif qui compile des informations sur l’eau douce canadienne, un certain nombre de villes à travers le Canada ont connu des périodes de chlorure accrues dans leurs bassins versants dans le passé.

Selon le CCME, si la teneur en chlorure dépasse 120 milligrammes par litre (mg/L) d’eau, cela peut devenir un problème chronique pour la vie aquatique. Si le chlorure dépasse 640 mg / L, il est classé comme aigu et peut immédiatement avoir un impact grave sur les espèces aquatiques.

Dans une analyse de CTVNews.ca, les données de certaines villes montrent que les niveaux de chlorure ont dépassé (parfois) 1 000 mg/L, dépassant de loin les recommandations pour maintenir des cours d’eau sains.

OÙ AU CANADA LE CHLORURE EST-IL UN PROBLÈME ?

Les données montrent que dans de nombreuses municipalités, les zones où les routes sont concentrées sont celles où les niveaux de chlorure sont trop élevés pour les espèces d’eau douce.

Les données, recueillies entre 2020 et 2023, montrent que des villes comme Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et St. John’s voient des niveaux de chlorure dépasser 120 mg/L, suffisamment pour avoir un effet aigu sur les espèces.

Des chercheurs de la Nouvelle-Écosse ont déterminé que l’urbanisation sans planification adéquate des voies navigables nuit aux écosystèmes

Cette étude, qui sera publiée dans le Journal of Hydrology dans son édition de juin 2023, présente une analyse des concentrations de chlorure dans 57 lacs autour de la région de Halifax-Dartmouth.

À l’aide des données de la division de l’énergie et de l’environnement de la Municipalité régionale d’Halifax recueillies entre 2006 et 2011, les chercheurs ont pu catégoriser les bassins versants qui subissaient le plus de stress.

Les données ont été recueillies trois fois par an et à partir de là, les chercheurs ont déterminé une moyenne pour les niveaux de chlorure. La concentration moyenne de chlorure la plus élevée a été trouvée dans le Dent’s Punch Bowl, un petit lac situé au milieu d’un lotissement à Halifax.

Selon l’article, il y avait une concentration moyenne de chlorure supérieure à 120 mg/L, ce qui signifie des conditions de vie chroniques pour les espèces du lac.

Le lac Russel à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, présentait des concentrations similaires, avec une moyenne supérieure à 120 mg/L et était également situé dans une subdivision.

Les chercheurs ont pu déterminer que les lacs le long des autoroutes et des principales routes collectrices présentaient des concentrations moyennes élevées de chlorure.

Récemment, la province a lancé un nouveau programme de surveillance de l’eau pour suivre, entre autres, les niveaux fluctuants de chlorure dans les lacs, les rivières et les ruisseaux.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES NIVEAUX DE CHLORURE SONT TROP ÉLEVÉS ?

Jackson dit que les informations sur les espèces qui sont lésées par l’augmentation des niveaux de chlorure sont minimes. Les lignes directrices sur la hauteur de la concentration avant qu’elle ne nuise aux écosystèmes sont basées sur environ 30 organismes différents avec une résistance variable au chlorure.

Les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique, mises à jour pour la dernière fois en 2011, énumèrent un certain nombre d’espèces de poissons, d’amphibiens, de plantes et d’algues et la durée de leur survie avant leur « point final » dans des concentrations élevées de chlorure.

Certaines espèces, comme la truite arc-en-ciel, peuvent supporter une concentration de 8 634 mg/L pendant 96 heures avant de mourir. D’autres espèces, comme la moule d’eau douce, n’ont que 24 heures pour survivre à une concentration de chlorure de 709 mg/L.

D’autres gravement touchés par l’augmentation des niveaux de chlorure comprennent la moule à riffleshell (considérée en voie de disparition par le gouvernement fédéral), la rainette faux-grillon, la salamandre maculée et les palourdes.

Pour que chaque espèce survive, Jackson dit qu’il s’agit de maintenir un équilibre prudent.

Si un scientifique mettait un poisson d’eau douce dans de l’eau distillée, dit Jackson, il mourrait parce qu’il lui manque « les ions et le chlorure » qui l’aident à maintenir l’équilibre de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de son corps.

« Si vous deviez mettre ce poisson dans l’eau salée, il mourrait également, car il ne peut pas équilibrer correctement ces ions à l’intérieur et à l’extérieur de la circulation sanguine », a-t-il déclaré.

« ÉVENTUELLEMENT… NOUS LE TUERONS »

Malgré les dangers, il y a de l’espoir dans la capacité des écosystèmes et des espèces à se montrer résilients.

Au fil du temps, dit Jackson, ces organismes ont appris à s’adapter à la concentration accrue de chlorure.

Mais à mesure que les niveaux augmentent à un rythme rapide, il devient plus difficile pour les organismes de se reproduire.

« Alors que nous commençons à augmenter ces (composés de chlorure), ce que nous faisons vraiment, c’est que nous rendons plus difficile pour l’organisme qui pêche ou les plantes de maintenir cet équilibre », a-t-il déclaré. « Et finalement nous le submergerons et nous le tuerons. »

Bien que relativement invisibles à l’œil nu, certaines de ces espèces sont utilisées comme nourriture, comme les moules et les poissons, tandis que d’autres assurent un équilibre au sein des écosystèmes pour contrôler les autres espèces.

Le plus gros problème avec le chlorure est qu’une fois dans la voie navigable, il ne peut pas être éliminé facilement. Au lieu de voir ce que Jackson appelle une « mort », ces espèces disparaîtront.

« Si cela prend beaucoup de temps, souvent nous ne reconnaissons même pas qu’ils disparaissent », a-t-il déclaré.

CE QUI PEUT ÊTRE FAIT?

Il y a des villes à travers le Canada qui ont montré des niveaux inférieurs de chlorure dans leurs cours d’eau. Bien qu’elle soit située sur une île de l’océan Atlantique, Charlottetown était l’une des municipalités à réduire le sel.

Un porte-parole de la ville a déclaré à CTVNews.ca qu’elle avait pris des mesures pour limiter l’utilisation du sel en hiver.

« Par exemple, les trottoirs ne seront pas salés lorsque la neige peut être grattée pour révéler des trottoirs principalement nus, des conditions météorologiques ensoleillées et une hausse des températures sont prévues après le déneigement, un autre événement météorologique est attendu dans les prochaines 24 à 36 heures ou les températures sont trop faibles pour que le sel soit efficace », a déclaré le porte-parole.

Certaines municipalités utilisent plus de sable ou de petits graviers pour assurer une traction sans chlorure.

La ville de Winnipeg utilise du jus de betterave pour aider à réduire la quantité de sel utilisée sur sa chaussée depuis 2020, et selon un porte-parole de la ville, cela peut améliorer « l’adhérence du sable et du sel à la surface de la chaussée à des températures plus froides ».

« Le jus de betterave peut constituer jusqu’à 60 % de la solution que nous appliquons sur les routes et est combiné à une saumure traditionnelle à base de chlorure de sodium. Cela réduit notre charge de chlorure sur les infrastructures et l’environnement tout en produisant une solution de fusion de bonne qualité efficace pour températures inférieures à -30 °C », a écrit le porte-parole dans un courriel à CTVNews.ca.

Dans le nord du pays, le chlorure n’est pas souvent utilisé en hiver car il n’est pas efficace en dessous de températures de -10°C.

Les données du Grand lac des Esclaves près des Territoires du Nord-Ouest montrent que les niveaux de chlorure ont oscillé autour de 10 mg/L en 2021. Depuis 2014, les informations de DataStream montrent que les niveaux de chlorure autour du lac n’ont pas atteint plus de 84,9 mg/L.