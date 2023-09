Les niveaux de rayonnement forcent le modèle iPhone à sortir du marché en France

PARIS (AP) — Les régulateurs français ordonnés Pomme d’arrêter de vendre l’iPhone 12, affirmant qu’il émet des niveaux de rayonnement électromagnétique supérieurs aux normes d’exposition de l’Union européenne.

La société a contesté les conclusions et a déclaré que l’appareil était conforme à la réglementation.

L’agence gouvernementale française qui gère les fréquences de communication sans fil a émis cette ordonnance après que l’iPhone 12 a récemment échoué à l’un des deux types de tests relatifs aux ondes électromagnétiques capables d’être absorbées par le corps.

On ne sait pas pourquoi le téléphone, sorti fin 2020, n’a pas réussi la dernière série de tests de l’agence et pourquoi il ne s’agissait que de ce modèle particulier.

Le ministre français du Numérique a déclaré que les niveaux de rayonnement de l’iPhone 12 sont encore bien inférieurs aux niveaux qui, selon les études scientifiques, pourraient nuire aux utilisateurs, et l’agence elle-même reconnaît que ses tests ne reflètent pas une utilisation typique du téléphone.

L’Agence nationale des fréquences a appelé mardi Apple à « mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement » pour les téléphones déjà utilisés et a indiqué qu’elle surveillerait les mises à jour des appareils. S’ils ne fonctionnent pas, « Apple devra rappeler » les téléphones déjà vendus, indique-t-il.

L’agence a récemment testé 141 téléphones portables et a constaté que lorsque l’iPhone 12 est tenu à la main ou transporté dans une poche, son niveau d’absorption d’énergie électromagnétique est de 5,74 watts par kilogramme, soit plus que la norme européenne de 4 watts par kilogramme.

Le téléphone a réussi un test distinct de niveaux de rayonnement pour les appareils conservés dans une veste ou dans un sac, a indiqué l’agence.

Les limites de rayonnement sont fixées « bien en dessous du niveau auquel un dommage peut survenir », et par conséquent une légère augmentation au-dessus du seuil « est peu susceptible d’avoir des conséquences sur la santé », a déclaré Malcolm Sperrin, directeur de la physique médicale au groupe hospitalier Royal Berkshire au Royaume-Uni. .

Les utilisateurs de l’iPhone 12 devraient pouvoir télécharger une mise à jour qui empêche l’exposition aux radiations de dépasser la limite, a déclaré Sperrin.

On ne sait pas pourquoi ce modèle particulier semble émettre un rayonnement plus élevé, mais cela « peut être associé à l’étape initiale de connexion lorsque le téléphone « recherche » un signal d’émission/réception », a-t-il déclaré.

Apple a déclaré que l’iPhone 12 a été certifié par plusieurs organismes internationaux et est conforme à toutes les réglementations et normes applicables en matière de rayonnement dans le monde.

L’entreprise technologique américaine a déclaré avoir fourni à l’agence française plusieurs résultats de laboratoire effectués à la fois par l’entreprise et par des laboratoires tiers prouvant la conformité du téléphone.

Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique, a déclaré sur France Info que l’Agence nationale des fréquences « est chargée de contrôler nos téléphones qui, au fur et à mesure des mises à jour logicielles, peuvent émettre un peu plus ou un peu moins d’ondes électromagnétiques. »

Il a déclaré que les niveaux de rayonnement de l’iPhone 12 sont « légèrement supérieurs » aux normes de l’UE mais « nettement inférieurs aux niveaux pour lesquels des études scientifiques estiment qu’il pourrait y avoir des conséquences pour les utilisateurs. Mais la règle reste la règle. »

Les tests de l’agence sont effectués dans un laboratoire de diagnostic qui utilise un moule rempli de liquide simulant une tête et un corps humains avec des tissus cérébraux et musculaires. Les appareils transmettent à puissance maximale pendant le test de six minutes, indique l’agence sur son site Internet, reconnaissant que les tests « ne reflètent pas l’utilisation la plus courante d’un téléphone ».

Pendant les appels, le téléphone n’émet que la moitié du temps, lorsque l’utilisateur parle, et les appels durent rarement six minutes, a indiqué l’agence. L’utilisation de l’internet mobile ou de la vidéo dure plus longtemps, mais le téléphone « transmet rarement plus de 10 % du temps », ajoute-t-on.

Les téléphones portables ont été qualifiés de cancérogènes « possibles » par le département de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé, les plaçant dans la même catégorie que le café, les vapeurs de diesel et le pesticide DDT. Le rayonnement produit par les téléphones portables ne peut pas endommager directement l’ADN et est différent des types de rayonnement plus puissants comme les rayons X ou la lumière ultraviolette.

Même si les téléphones portables sont largement utilisés depuis des années, des études n’ont pas montré de lien clair avec des effets néfastes sur la santé comme le cancer, les maux de tête et les fonctions cognitives, a déclaré Ian Scivill, scientifique principal spécialisé dans les radiations à l’hôpital Royal Hallamshire du Royaume-Uni.

Les experts ont recommandé aux personnes préoccupées par l’exposition aux radiations de leur téléphone portable d’utiliser des écouteurs ou d’envoyer des SMS.