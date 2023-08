Les niveaux de plastique dans les lacs suisses romands sont aussi élevés que ceux des océans du monde

Le lac Léman présente des niveaux de pollution plastique aussi élevés que ceux des océans, selon une nouvelle étude.

Le lac est connu pour avoir des « eaux cristallines » mais ce n’est pas vraiment le cas.

Le lac est le plus grand d’Europe occidentale, couvrant 580 kilomètres carrés à cheval sur la France et la Suisse.

Le lac Léman, niché au pied des Alpes, a longtemps été considéré comme une étendue d’eau presque vierge, mais de nouvelles recherches ont révélé que ses niveaux de pollution plastique sont aussi élevés que ceux des océans.

Oceaneye, une organisation à but non lucratif basée à Genève qui parcourt les mers depuis plus d’une décennie pour collecter des fragments de plastique, a tourné son attention plus près de chez elle, vers la Suisse enclavée.

« Nous avons comparé les niveaux avec les données océaniques et sommes arrivés à la conclusion que la pollution microplastique à la surface des lacs est du même ordre de grandeur que celle des océans », a déclaré Pascal Hagmann, fondateur et directeur d’Oceaneye.

Il s’exprimait depuis la poupe d’un voilier qui traînait un appareil de prélèvement d’échantillons sur le plus grand lac de Suisse, également connu sous le nom de Lac Léman.

« Nous avons trouvé cela intéressant car nous avons souvent l’image du lac Léman comme un grand lac alpin aux eaux cristallines mais ce n’est pas vraiment le cas », a-t-il déclaré, utilisant le nom français.

Le lac en forme de croissant est le plus grand d’Europe occidentale, couvrant 580 kilomètres carrés à cheval sur la France et la Suisse et est alimenté en partie par les glaciers alpins. Il se jette dans le Rhône qui se jette ensuite dans la mer Méditerranée.

Les cantons limitrophes de la Suisse traitent l’eau et l’acheminent ensuite vers les habitations comme eau potable. L’une des villes au bord du lac, Evian, du côté français, est aussi le nom donné à une marque d’eau en bouteille provenant d’une source naturelle.

Les microplastiques proviennent de la décomposition de divers déchets plastiques de consommation et industriels au fil du temps et leurs concentrations s’accumulent dans les océans du monde. Ils ont même été retrouvés dans des échantillons de sang de bébés à naître et les scientifiques tentent de comprendre les risques sanitaires de ce phénomène pour les humains et les animaux.

Hagmann a déclaré qu’il craignait que l’augmentation de la consommation de plastique au fil du temps n’entraîne une augmentation du nombre de déchets se retrouvant dans les systèmes d’approvisionnement en eau. « Nous voyons la courbe de croissance s’élever très rapidement. Les projections sont pessimistes si nous ne faisons rien », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu’au moins la prise de conscience de ce problème s’accroissait.

« Quand nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a 12 ans et que nous parlions des fragments de plastique dans l’eau, les gens nous prenaient pour des cinglés et maintenant c’est un problème reconnu. »