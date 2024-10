Les niveaux d’anxiété montent en flèche à l’approche du dangereux ouragan Milton. Les experts donnent des conseils pour se calmer

Alors que l’État tout entier attend l’arrivée de l’ouragan Milton, l’anticipation a fait monter en flèche les niveaux d’anxiété.

Pendant des jours, comme le tempête de monstre Semblant se rapprocher de l’État, les Floridiens ont entendu des expressions telles que « l’ouragan le plus puissant de tous les temps » et « l’intensification rapide », ainsi que des adjectifs comme catastrophique, potentiellement mortel et destructeur. Ces propos sont aggravés par les souvenirs des habitants des ouragans de l’histoire récente de la Floride et par les images de villes inondées de Caroline du Nord, du Tennessee et de Géorgie par le récent ouragan Helene.

« Avec les extrêmes climatiques qui nous placent dans un endroit où nous ne sommes jamais allés auparavant, il est très difficile de rester au frais, calme et serein », a déclaré le météorologue de Miami, John Morales. dit à Mère Jones lundi après s’être étouffé à l’antenne alors qu’il faisait le point sur l’intensité de l’ouragan de catégorie 5.

L’influenceuse populaire de TikTok, Alexis Amber, a publié une vidéo expliquant que même si elle vit en Floride et qu’elle est physiquement en sécurité, sa santé mentale en souffre. « Quand je revois des mots comme intensification rapide et catastrophique et ahurissant… J’essaie de ne pas me rendre folle », a-t-elle déclaré en poussant un soupir.

« C’est l’anticipation de l’endroit où cela va nous mener, de l’ampleur de notre impact et de toute l’inconnu qui me rend anxieuse », a déclaré Valerie Kedem, qui vit dans un condo en bord de mer à Vero Beach et a déménagé à quelques kilomètres de l’intérieur des terres pour en sortir. l’ouragan. Kedem a déclaré qu’elle vivait en Floride depuis 45 ans et qu’elle avait déjà connu des ouragans. « Je sais que chaque tempête est différente et celle-ci est de grande ampleur. »

Même ceux qui se trouvent à l’intérieur des terres et qui sont approvisionnés dans les comtés de Palm Beach, Broward et Miami-Dade craignent ce qui va arriver, même si les avertissements n’étaient « que » au niveau d’une tempête tropicale.

Claudia Vicencio, directrice des services de santé comportementale ambulatoires du Memorial Healthcare System, a déclaré que le centre de santé comportementale ambulatoire de Broward a vu un nombre plus élevé que d’habitude de personnes venir lundi et mardi. « Nous constatons une augmentation du nombre de personnes souffrant d’anxiété et demandant de l’aide. »

Vicencio a déclaré que certains Floridiens revivent ce qu’ils ont vécu lors des ouragans précédents. « S’inquiéter est une condition humaine, surtout quand nous avons vu ce qu’un ouragan peut faire et s’y rapporter. »

De nombreux Floridiens ont des amis, de la famille et des collègues qui vivent dans des régions de l’État susceptibles d’être touchées, ce qui crée également de l’anxiété. Chaque mise à jour de tempête peut être un autre déclencheur.

« L’anxiété est normale lorsque vous attendez un événement et que vous ne savez pas quel impact cela va avoir sur vous ou vos proches, votre famille et vos amis. Les gens se sentent impuissants », a déclaré Silvia Quintana, PDG de la Broward Behavioral Health Coalition.

Avec rapports de tornadesdes pannes de courant et une onde de tempête imminente, les experts en santé mentale comme Quintana s’attendent à un bilan psychologique pour les Floridiens avant, pendant et après la tempête.

« Après la tempête, l’anxiété est remplacée par le chagrin », a déclaré Quintana, qui est également président de la Florida Association of Management Entities, un groupe professionnel représentant les spécialistes de la santé comportementale dans tout l’État. « Il y a des pertes de vies et de biens. Les gens travaillent dur pour avoir ce qu’ils ont, et cette perte a un impact considérable.

Pendant des années après l’ouragan Andrew dans le comté de Miami-Dade, les survivants souffraient de dépression et de SSPT, a déclaré Quintana. À la suite de l’ouragan Milton, des équipes d’intervention en cas de crise se rendront dans les zones touchées et offriront un soutien en matière de santé mentale.

Maintenant que les résidents ressentent l’impact de Milton, Quintana et Vicencio proposent ces conseils pour réduire les niveaux de stress :

Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle.

Ayez un plan de sécurité.

Élaborez un plan de communication après la tempête avec la famille.

Créez un réseau de soutien.

Partagez vos sentiments avec vos amis et votre famille.

Recherchez des sources d’informations fiables.

Limitez votre engagement avec les personnes qui ajoutent à votre anxiété.

Créez des capacités d’adaptation positives, comme respirer profondément et détendre vos épaules.

Après la tempête :

Soutenez les autres grâce au bénévolat et aux dons.

Établissez des routines dès que possible après la tempête.

Soyez conscient et évitez les mauvaises habitudes comme le stress alimentaire ou le recours à l’alcool.

Obtenez de l’aide professionnelle si nécessaire.

