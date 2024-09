Les Niners placent Christian McCaffrey (mollet/Achille) sur la liste des blessés ; le RB manquera au moins quatre matchs

McCaffrey a été absent pendant la majeure partie du camp d’entraînement et n’a pas joué pendant la pré-saison en raison d’une tension au mollet que l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a annoncée le 6 août.

Le niveau de menace semblait toutefois faible, puisque Shanahan a déclaré quelques semaines plus tard qu’il n’était pas préoccupé par l’état de préparation de McCaffrey pendant la période de traitement de la blessure. Des problèmes plus importants semblaient se profiler à l’horizon, notamment le blocage de gauche Trent Williams et le maintien du receveur Brandon Aiyuk en raison de conflits contractuels.

Mais ces confrontations ont toutes deux pris fin avant la semaine 1, et Williams et Aiyuk ont ​​​​été alignés pour la victoire 32-19 de l’équipe sur les Jets de New York le Football du lundi soir.

Étonnamment, McCaffrey ne l’a pas fait, et il ne le fera plus pendant un certain temps.

Jordan Mason a été le RB1 de San Francisco à sa place, explosant pour 152 yards et un touchdown en 29 passes. Ce fut une performance stupéfiante en prime time qui est de bon augure pour les 49ers qui ont résisté pendant une période sans leur arme la plus dangereuse, mais rien ne remplace tout ce que le polyvalent McCaffrey, deux fois All-Pro et l’un des meilleurs receveurs de passes de la NFL, apporte à la table.

Il faudra probablement que Deebo Samuel passe plus de temps dans le champ arrière comme il l’a fait lundi pour aider à combler le vide de réception à cet endroit, ainsi qu’une plus grande quantité de remplaçants Isaac Guerendo et Patrick Taylor (trois clichés offensifs combinés lors de la semaine 1) pour garder Mason frais dans son nouveau rôle de cheval de bataille potentiellement retrouvé.

Les 49ers affronteront les Vikings du Minnesota, les Rams de Los Angeles, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cardinals de l’Arizona lors de leurs quatre prochains matchs. Si CMC passe le minimum de temps sur IR, il pourrait revenir pour une confrontation jeudi soir contre les Seahawks de Seattle le 10 octobre.