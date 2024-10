Les Nigérians réagissent alors que VeryDarkMan partage un autre enregistrement d’appel présumé de Bobrisky

Les Nigérians se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs réflexions sur le dernier enregistrement d’appel divulgué mettant en vedette le travesti controversé, Idris Okuneye, plus connu sous le nom de Bobrisky.

Bobrisky s’est retrouvé lundi au centre d’une autre polémique suite à la publication d’un enregistrement d’appel présumé par l’influenceur des médias sociaux, Martins Otse, alias VeryDarkMan.

Selon VeryDarkMan, l’enregistrement a été réalisé le 16 mai 2024 et n’est pas la continuation d’un enregistrement précédent qu’il a partagé.

Dans l’enregistrement, qui, selon VeryDarkMan, est une conversation distincte d’une précédente fuite, Bobrisky aurait admis ne pas être en prison mais plutôt dans un appartement bien meublé près de la prison, entre autres affirmations.

L’enregistrement divulgué a suscité diverses réactions sur les plateformes de médias sociaux, de nombreux Nigérians exprimant leur choc, leur déception et leur scepticisme quant à l’authenticité de l’enregistrement.

Sur X, anciennement Twitter, UGo tweetait comme l’écrivait #Oforma19 : « Seule la petite star Maggi leur vole de la chance, je vais en prison, imaginez Bobrisky avec une affaire de blanchiment d’argent, n’allez pas en prison. »

Wills Media, qui tweete sous le nom #WillsMedia247, a écrit : « Ceux en qui Bobrisky avait confiance sont même ses pires ennemis. Il pensait avoir des amis, mais c’est dommage qu’il ait des bêtes. Pourquoi un ami de confiance fera-t-il tomber son homme et pour quelle raison ? »

#fm57661959 a tweeté : « Il-elle nous dira la raison pour laquelle il-elle a donné de l’argent à l’EFCC pour abandonner les accusations de blanchiment d’argent si tout l’argent sur son compte est de l’argent légitime, Aza homme-femme. »

#AdeyemiOladip14 a tweeté : « Comment ce type voit toutes les notes d’appel, ils n’ont pas l’intention de leur dire d’aller koba bob ni abi, pourquoi ils enregistrent tous leurs conversations avec lui, désolé elle. »

Olawale a tweeté comme l’a écrit #WealthyWave04 : « Si on ne dit pas qu’ils jurent pour beaucoup de gens pour ce pays, comment une personne peut-elle voir ou entendre un tel niveau de corruption continuer à blâmer ou à critiquer qui a lancé la corruption parce qu’elle ne ressemble pas à cette personne ? Comment non. Demain, ils crieront que nous voulons un Nigeria meilleur. Una veut un meilleur Nigeria avec ce comportement d’una ? Ce n’est pas un travail convenable.

Commentant sous la publication de VeryDarkMan sur Instagram, #real___barlow a écrit : « Bob risque de ne pas avoir de meilleurs amis du tout, abi, qui lâche encore ce record ? »

#okoruwamiracle a commenté : « Pourquoi l’amener ici pour que nous puissions le voir et l’entendre si vous avez suffisamment de preuves ? Même si vous le faites, traduisez-les en justice na abi na, nous voulons juger l’affaire à votre place ou ne savez-vous pas que le faire connaître sur les réseaux sociaux est et restera toujours une allégation ? Informez la police, traduisez-la en justice et jugez avec vos preuves.

#officialbhigshaq a commenté : « Voyez, oubliez de dire que Bob vit ce genre de vie, mais ce VDM devrait juste aller se détendre, ce Bob que vous traînez est allé en prison pour un crime en apesanteur, que presque 90 % des Nigérians ont commis. Pourquoi ne commencez-vous pas par ce qui s’est passé lors des élections de 2023 ? Oubliez cette affaire de Bob, vous faites ça juste parce que vous êtes allé en prison et vous avez l’impression qu’il ou elle n’y est pas allé aussi.

Rappelons qu’en septembre, VeryDarkMan a partagé un prétendu audio de Bobrisky, affirmant qu’il avait soudoyé certains responsables de la Commission des crimes économiques et financiers avec 15 millions de nairas pour qu’ils abandonnent les accusations de blanchiment d’argent portées contre lui.

VeryDarkMan a affirmé avoir reçu l’enregistrement audio d’une personne à qui Bobrisky devait de l’argent,

Bobrisky, cependant, a nié avoir soudoyé un agent de l’EFCC pour qu’il abandonne les accusations de blanchiment d’argent portées contre lui, affirmant qu’il avait purgé sa peine de prison.

Il avait également qualifié de faux l’enregistrement vocal initial, soulignant que l’affirmation selon laquelle il n’avait jamais été en prison était fausse et devait être ignorée.