Les Nicaraguayens se joignent à la masse des migrants vers les États-Unis

Hazel Martínez Hernández, 21 ans, et son frère Julmer, 19 ans, ont vu leur père paraître beaucoup plus âgé que ses 51 ans alors qu’il louait un terrain pour cultiver des produits et travaillait comme agent de sécurité. Ils voulaient quelque chose de mieux pour eux-mêmes. La famille a mis des mois à emprunter 8 000 $ pour payer un passeur pour le voyage des frères et sœurs depuis Santa Rosa, une ville frontalière près du Honduras.

La famille a dû trouver une autre rançon de 10 000 $ lorsque les frères et sœurs ont été kidnappés au Mexique.

Mme Hernández, diplômée de l’université, et son frère, autrefois agriculteur, louent maintenant un appartement en Californie et ne travaillent pas.

“Nous avons vu ces personnes qui sont parties envoyer de l’argent pour construire des maisons, et certaines sont revenues et ont ouvert des entreprises, acheté des terres et amélioré leur vie”, a déclaré leur sœur, Jahoska, dont le partenaire est parti l’année dernière et lui envoie de l’argent.

“Alors ils veulent faire la même chose”, a-t-elle ajouté.

Alfonso Flores Bermudez signalé à Managua, au Nicaragua, et Frances Robles de Miami, Floride.