Les Nicaraguayens célèbrent la messe pacifiquement après l’interdiction des processions

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du président Daniel Ortega a fermé sept stations de radio appartenant à l’église et a annoncé une enquête sur l’évêque Rolando Álvarez, qui a été confiné dans l’enceinte de l’église à Matagalpa par la police pendant près de deux semaines.

L’observateur permanent du Vatican auprès de l’Organisation des États américains a exprimé sa préoccupation lors d’une session spéciale du conseil permanent de l’organisme. Mgr Juan Antonio Cruz a appelé à “trouver des voies de compréhension basées sur le respect et la confiance réciproques, en recherchant avant tout le bien commun et la paix”.

Au cours de la session, 27 pays ont approuvé une résolution condamnant « la fermeture forcée des organisations non gouvernementales et le harcèlement et les restrictions arbitraires imposées aux organisations religieuses » au Nicaragua. Il y a eu un vote contre et quatre abstentions.