Les Nicaraguayens célèbrent la messe pacifiquement après l’interdiction des processions

MEXICO CITY (AP) – Des centaines de Nicaraguayens ont assisté à une messe sous une forte présence policière samedi après que le gouvernement a interdit une procession religieuse dans la capitale au milieu des tensions avec l’Église catholique romaine.

Les dirigeants de l’Église ont annoncé un jour plus tôt que la police nationale avait interdit la procession prévue pour Notre-Dame de Fatima pour des raisons de “sécurité intérieure”. Au lieu de cela, l’église a appelé les fidèles à venir pacifiquement à la cathédrale.

Samedi, le cardinal Leopoldo Brenes a déclaré s’être réunis “avec beaucoup de bonheur, mais aussi avec beaucoup de tristesse” en raison de “la situation que nous avons vécue dans nos paroisses”.

“Pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu’ils font”, a déclaré Brenes.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du président Daniel Ortega a fermé sept stations de radio appartenant à l’église et a annoncé une enquête sur l’évêque Rolando Álvarez, qui a été confiné dans l’enceinte de l’église à Matagalpa par la police pendant près de deux semaines.

Le gouvernement accuse Álvarez, un critique virulent du gouvernement, de promouvoir la haine et d’inciter à la violence.

Avant de confiner Álvarez, la police avait encerclé un prêtre à Sebaco, qui fait également partie du diocèse de Matagalpa, pendant plusieurs jours avant de finalement lui permettre de partir.

Samedi, un représentant du diocèse de Matagalpa a présenté à Brenes une image de la Dame de Fatima.

Vendredi, le Vatican s’est exprimé publiquement pour la première fois sur les récents mouvements contre l’église au Nicaragua.

L’observateur permanent du Vatican auprès de l’Organisation des États américains a exprimé sa préoccupation lors d’une session spéciale du conseil permanent de l’organisme. Mgr Juan Antonio Cruz a appelé à “trouver des voies de compréhension basées sur le respect et la confiance réciproques, en recherchant avant tout le bien commun et la paix”.

Au cours de la session, 27 pays ont approuvé une résolution condamnant « la fermeture forcée des organisations non gouvernementales et le harcèlement et les restrictions arbitraires imposées aux organisations religieuses » au Nicaragua. Il y a eu un vote contre et quatre abstentions.

La police n’a pas autorisé les grands rassemblements publics, à l’exception de ceux parrainés par le gouvernement ou le parti au pouvoir, le Front sandiniste de libération nationale, depuis septembre 2018. Plus tôt cette année-là, en avril, d’énormes manifestations de rue sont devenues un appel à la démission d’Ortega.

Ortega a soutenu qu’il s’agissait d’une tentative de coup d’État menée avec un soutien étranger et le soutien de l’église. Depuis lors, son gouvernement s’est opposé aux voix dissidentes, notamment les dirigeants de l’opposition politique et plus de 1 000 organisations non gouvernementales.

Gabriela Selser, Associated Press