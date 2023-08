Les NFT ‘Parrain’ ne pouvaient pas éviter de se reproduire après avoir dormi avec les poissons

Même avec l’inclusion d’objets de collection des catalogues arrière de Nickelodeon, Paramount et Hello Kitty, la plate-forme NFT Recur l’appelle après plusieurs années à pomper Internet plein d’images monétisées de Celui du Parrain Fredo tout aussi inefficace.

Les plus grands braquages ​​​​de crypto de 2022… jusqu’à présent

Recur a déclaré qu’il mettait fin à ses opérations dans un message Twitter vendredi dernier. L’entreprise blâmé « des défis et des changements imprévus dans le paysage des affaires » pour le déménagement. Déjà, les utilisateurs ne peuvent pas acheter ou vendre leur Tommy Pickles NFT préféré sur le marché Recur, bien qu’ils puissent toujours retirer de l’argent de leurs actifs numériques qui se déprécient rapidement. s’ils peuvent trouver un acheteur ailleurs .

D’ici novembre, Recur désactivera les dépôts et mettra lentement ses sites Web hors ligne. Mais même après que tout soit dit et fait, Recur a promis que les utilisateurs devraient toujours pouvoir accéder aux médias et aux métadonnées de leurs jetons non fongibles via le réseau de partage de fichiers ouvert peer-to-peer IPFS.

Recur a passé l’année dernière à annoncer de grandes collections NFT de grandes entreprises comme Primordial et Sanrio avec des collections de vaisseaux Star Trek et des personnages de l’original Tortues Ninja Teenage Mutant dessin animé. Après que l’entreprise a commencé à vendre une collection NFT basée sur Razmoket et Salut Arnold ! en juillet 2022, se reproduire annoncé la demande pour cet ensemble était à «un niveau sans précédent», entraînant un arriéré de demandes.

Tel que rapporté pour la première fois par Décrypter, la valeur des offres de Recur a chuté. La société a déjà vendu un « Recur Pass » qui permettait un accès exclusif et précoce aux principales baisses NFT. Ces laissez-passer allaient autrefois pour 300 $ en 2021. Ils étaient si recherchés que un vendu pour 88 888 $ en février 2022. Ils se vendent maintenant pour seulement quelques dollars chacun selon Recur’s portail officiel.

Cette dernière perte dans la communauté NFT suit une tendance qui a commencé l’année dernière, alors que le volume des échanges de jetons a chuté précipitamment depuis les sommets observés en avril 2022. Ce n’est pas le bon moment pour les jetons de marque. Plus tôt ce mois-ci, son collègue créateur de NFT, Nifty, a également déclaré il fermait ses portes. La société avait frappé La matrice et Game of Thrones Les NFT qui étaient si horribles que même les partisans de la NFT étaient confus quant à la profondeur à laquelle les noms de marque pouvaient descendre.

Même si Recur devient une autre plate-forme Web3 à cratèrer dans l’hiver cryptographique en cours, certains détenteurs de droits tardifs pourraient encore garder un espoir pour les NFT. Plus tôt ce mois-ci, l’Office américain des brevets et des marques a accordé à CBS Studios une marque pour les NFT de Star Trek Continuum, qui était le même nom annoncé par Recur pour la collection originale de jetons bientôt sans valeur. La marque a été enregistrée en mai, et elle spécifiquement mentionné objets de collection crypto et art NFT et clips vidéo. Gizmodo a contacté Paramount pour savoir s’il avait des plans futurs pour symboliser davantage sa franchise post-capitaliste bien-aimée, mais nous n’avons pas immédiatement entendu de réponse.

Bien que le moment ne soit peut-être pas venu pour une nouvelle baisse de jeton, car les choses ne se sont pas déroulées à merveille pour le plus grand marché NFT sur Internet, OpenSea. L’entreprise annoncé qu’à partir du 31 août, il commencerait à rendre les redevances facultatives. La société a affirmé qu’elle souhaitait offrir un plus grand niveau de « choix » aux détenteurs de NFT. Le service NFT concurrent Blur, qui a éclipsé OpenSea en tant que plus grande plate-forme NFT en termes de volume de transactions en octobre de l’année dernière, n’applique qu’une redevance minimale de 0,5 %.

En réalité, il s’agissait d’une décision visant à attirer davantage de vendeurs sur le marché dont les actifs se négocient déjà à des prix aussi bas. Cela va également à l’encontre de l’une des raisons invoquées à l’origine par les partisans du jeton pour les NFT –qu’ils aideraient à soutenir les artistes. La décision d’OpenSea n’a pas seulement énervé les artistes. Yuga Labs, les créateurs du Bored Ape Yacht Club, dit Vendredi, il cesserait de prendre en charge la plate-forme NFT.