Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Jeudi, mon collègue Kevin Roose a vendu un jeton cryptographique d’une colonne de journal pour plus d’un demi-million de dollars. (Pour la charité!) Quelqu’un a payé 69 millions de dollars pour un fichier numérique d’un collage que tout le monde peut voir en ligne. Cela fait partie de la manie du moment dans les NFT, ou jetons non fongibles, et ils sont un exemple de personnes se précipitant pour juger fondamentalement tout ce qui est nouveau et nouveau. J’ai un discours franc: la prolifération des NFT ne sera probablement pas la révolution qui change le monde que prétendent ses partisans. Et ce n’est probablement pas non plus une bulle totalement absurde. Comme pour d’autres technologies émergentes, il y a une bonne idée quelque part si nous ralentissons et résistons au battage médiatique. Permettez-moi d’expliquer aux humains normaux ce qui se passe: les NFT sont essentiellement un moyen de transformer un bien numérique qui peut être copié à l’infini en quelque chose d’unique. Quand quelqu’un achète un NFT, ce qu’il obtient effectivement, c’est la connaissance de posséder une version officielle d’un chat avec un corps Pop-Tart, un chanson, une clip vidéo d’un dunk de basket-ball ou une autre chose virtuelle. Les registres de propriété sont conservés sur une blockchain. (Pour en savoir plus, consultez ceci délicieuse explication du Verge.)

Peut-être trouvez-vous cela déroutant ou idiot. Mettez cela de côté pendant une minute. La plupart du temps, mon cœur à propos des NFT est de savoir comment les gens, en particulier ceux qui vivent et respirent la technologie, en parlent et d’autres entreprises ou concepts émergents, notamment la blockchain, le salon de discussion audio Clubhouse et les trains ultra rapides. Presque immédiatement, les gens se rangent dans des camps pour déclarer que CELA CHANGERA LE MONDE ou que c’est TOTAL CODSWALLOP QUI DÉCHIRERA TOUT. Nous bénéficierions tous de plus de souffle et moins d’essoufflement. Dans la vie, la plupart des choses ne sont ni des révolutions glorieuses ni une catastrophe. Et derrière la plupart des idées nouvelles, il y a souvent la possibilité de quelque chose d’utile. Le problème est que l’hyperbole et la cupidité rendent souvent difficile de trier les lueurs de promesse du fumier de cheval. Alors prenons un peu de recul. La prétendue grande idée derrière les NFT, comme Kevin et Charlie Warzel, mon collègue d’Opinion, l’ont chacun expliqué cette semaine, est de s’attaquer à un problème créé par Internet. Avec des sites comme YouTube et TikTok, n’importe qui a désormais le pouvoir de faire de la musique, un texte, un divertissement ou un autre travail créatif et d’être remarqué. Mais Internet n’a pas vraiment tenu la promesse de permettre aux masses de vivre bien de ce qu’elles aiment. Les NFT et le concept connexe de la blockchain promettent, en partie, de donner aux gens des moyens de rendre leur travail plus précieux en créant la rareté. Il est prometteur de laisser les créateurs s’appuyer moins sur les intermédiaires, notamment les sociétés de médias sociaux, les marchands d’art et les sociétés de musique en streaming.

Est-ce que tout cela fonctionnera? Je ne sais pas. Courez en hurlant de la part de quiconque a une réponse définitive de toute façon. Fondamentalement, tout le monde devrait écouter les sages et mesurés Anil Dash, un vétéran de l’industrie de la technologie qui a accidentellement aidé à inventer le concept derrière les NFT et est à la fois furieux colporteurs les grouillant et croit qu’il y a là-bas. Cela dit, les NFT ne seront probablement pas corriger l’économie brisée de la musique en streaming ou démolir les structures de pouvoir du journalisme et mondes de l’art. Désolé d’être un record battu, mais la technologie n’est pas magique. De même, les crypto-monnaies ne sont probablement pas une solution efficace pour un logement inabordable. UNE train compliqué et cher peut ne pas être la meilleure solution pour le réchauffement climatique et notre dépendance à la voiture. Alors, les NFT sont-ils une bulle gonflée par des conditions financières inhabituelles et nos cerveaux deviennent-ils gluants dans la pandémie? Définitivement. Sont-ils inutiles Beanie Babies pour les bros riches en technologie qui sont ruiner la planète avec toute l’énergie nécessaire pour créer les jetons numériques? Pas entièrement, non. Peut-être qu’ils sont quelque part entre les deux. Et c’est bien. La technologie a changé pour le mieux On a souvent l’impression que les débats politiques sur la technologie sont une roue de hamster qui ne mène nulle part. Mais il y a des progrès si vous plissez un peu les yeux. La réaction des journalistes techniques à la 4000e audition du Congrès sur le pouvoir de la Big Tech jeudi a été principalement: [muffled screams]. Oui, les élus et les directeurs de la technologie ont tourné en rond. Et c’était comme si les décideurs politiques américains étaient se déplaçant à un rythme d’escargot pour déterminer si et comment les lois devraient changer pour rendre les entreprises technologiques plus responsables, efficaces et équitables. Tout est vrai. Mais permettez-moi de donner deux exemples d’entreprises technologiques devenant en fait plus transparentes et efficaces. Nous devrions nous plaindre de ce qui n’a pas changé, mais nous ne devons pas ignorer ce qui a changé.

Dans les dernières années, Facebook, Google et Twitter ont créé des bases de données consultables d’annonces diffusées sur leurs sites Web et offert une certaine capacité à les analyser. Les divulgations des entreprises sont extrêmement imparfaites et insuffisantes, mais je dirais quand même que c’est mieux que ce que nous avions auparavant: aucune visibilité sur les publicités qui circulaient auprès de milliards de personnes. C’était un problème lorsque des trolls soutenus par la Russie ont diffusé de la propagande sur les réseaux sociaux autour de l’élection présidentielle américaine de 2016. Après cette débâcle, le Congrès a débattu de nouvelles lois obligeant les entreprises de technologie à maintenir des bibliothèques en ligne de publicité politique. Cela ne s’est pas produit, mais les entreprises en ont fait une version elles-mêmes. Il y a deux façons de voir cela. Soit les grandes entreprises américaines sont plus responsables que nos dirigeants élus. Ou la peur de lois plus musclées a obligé les entreprises technologiques à faire quelque chose de différent. Quoi qu’il en soit, j’appellerais cela des progrès mesurés pour lesquels les dirigeants élus et les entreprises technologiques méritent un certain crédit. Les entreprises de technologie et les représentants du gouvernement américain ont également géré avec compétence les tentatives de gouvernements étrangers de gâcher les élections de 2020, comme je l’ai déjà écrit. Même en l’absence d’une loi Big Bang Big Tech, nos puissantes institutions technologiques et nos dirigeants élus avaient suffisamment peur pour faire face à une menace pour les Américains. Rien de tout cela ne remplace une législation efficace. Mais il n’est pas non plus vrai que rien ne s’est passé dans la politique technologique à part crier et crier.