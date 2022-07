Les NFT Minecraft ne sont pas autorisés, déclare le développeur

Minecraft est l’un des jeux les plus populaires sur de nombreuses plateformes, et il n’aura pas de les jetons non fongibles, ou NFT. Le développeur Mojang ne prendra pas en charge ou n’autorisera pas les NFT Minecraft, a-t-il déclaré dans un article de blog Mercredi.

“Pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne peuvent pas être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft, ni être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris les mondes, les skins, des objets personnels ou d’autres mods”, a déclaré Mojang.

“Pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies de blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft et ne peuvent pas non plus être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu de jeu…” —Minecraft (@Minecraft) 20 juillet 2022

Le développeur a déclaré qu’il y avait des entreprises qui ont créé des NFT liés à Minecraft, mais il estime que ces jetons ne sont pas inclusifs et “créent un scénario des nantis et des démunis”. Mojang a également mentionné des préoccupations concernant cas de fraude et des prix artificiellement gonflés pour les NFT.

L’industrie du jeu vidéo n’a pas encore pleinement adopté les NFT, bien qu’il y ait eu des réussites occasionnelles qui n’ont pas duré en raison de l’hiver crypto actuel. Les experts disent Les NFT deviendront la norme dans les jeux quand quelqu’un trouve la bonne façon de les mettre en œuvre.