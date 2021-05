Les NFT liés aux prix Nobel sont vendus aux enchères par Berkeley

L’université espère que les soumissionnaires potentiels seront attirés par une description précoce d’une approche révolutionnaire du traitement du cancer développée par James P. Allison, alors professeur à Berkeley. Il a trouvé un moyen de désactiver l’aversion du système immunitaire pour attaquer les tumeurs et il a montré que cela fonctionnait chez la souris.

Berkeley a annoncé jeudi qu’il mettrait aux enchères la première de deux œuvres d’art numérique connues sous le nom de jetons non fongibles, ou NFT, la semaine prochaine. L’objet proposé est basé sur un document appelé invention et divulgation de technologie. C’est le formulaire que les chercheurs de Berkeley remplissent pour alerter l’université des découvertes susceptibles de se transformer en brevets lucratifs.

L’Université de Californie à Berkeley espère beaucoup, et elle est sur le point de le découvrir.

Quatre-vingt-cinq pour cent des bénéfices iront à Berkeley pour financer la recherche, le reste à la Fondation. Si la pièce est revendue plus tard, Berkeley recevra 10 pour cent de la vente et la Fondation 5 pour cent.

«Je le considère presque comme une histoire d’artefact scientifique», a déclaré Richard K. Lyons, directeur de l’innovation et de l’entrepreneuriat à Berkeley. «Imaginez quelqu’un qui dise: ‘Je veux posséder les NFT pour les 10 découvertes scientifiques les plus importantes de ma vie.’»

Cette avancée a finalement conduit à la création de Yervoy, un médicament pour le traitement du mélanome métastatique, et le Dr Allison, qui est maintenant au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, a partagé le prix Nobel de médecine en 2018.

Le deuxième NFT que Berkeley prévoit de vendre aux enchères dans les semaines à venir sera le formulaire de divulgation décrivant l’invention d’édition du gène CRISPR-Cas9 par Jennifer A. Doudna, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à Berkeley. Elle a partagé le prix Nobel de chimie 2020 avec Emmanuelle Charpentier de l’unité Max Planck pour la science des pathogènes pour leurs travaux sur la technique.

Les NFT sont devenus des objets de collection à la mode ces derniers mois. Un code unique intégré dans une image ou une vidéo numérique sert d’enregistrement de son authenticité et est stocké sur une blockchain, la même technologie qui sous-tend les monnaies numériques comme Bitcoin. Les NFT peuvent ensuite être achetés et vendus, tout comme les cartes de baseball, et la blockchain garantit qu’ils ne peuvent pas être supprimés ou contrefaits.

Une panoplie vertigineuse de documents, bien au-delà des œuvres d’art traditionnelles, a été vendue sous forme de NFT. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a vendu un NFT de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars. Kevin Roose, un chroniqueur du New York Times, a vendu un NFT de son article sur les NFT pour plus d’un demi-million de dollars. (L’argent est allé au Neediest Cases Fund du Times.)

Les pages du formulaire de divulgation du Dr Allison, tirées des archives de Berkeley, sont pour la plupart une lecture sèche. Il y a une lettre du 11 juillet 1995 de Carol Mimura, une associée de licence à Berkeley, remerciant le Dr Allison d’avoir contacté le bureau des licences technologiques de l’université et lui demandant de remplir certains formulaires. Une autre page comprend la politique en matière de brevets de Berkeley.

Les documents reflètent des technologies étrangement archaïques utilisées au milieu des années 1990 – machines à écrire, télécopieurs et notes manuscrites. «Je me démène pour protéger les matières brevetables avant la fin juillet», lit-on dans une note du Dr Mimura, maintenant vice-chancelier adjoint pour la propriété intellectuelle et les alliances de recherche industrielle.