Qu’est-ce qu’un NFT? À ce stade, la question est – qu’est-ce n’est pas un NFT? De la musique numérique, aux films, aux TikToks, aux articles, aux tweets aux œuvres d’art et même aux mèmes – sont désormais des jetons non fongibles. Elon Musk a peut-être choisi de ne pas participer à la ruée vers l’or de NFT, après avoir initialement fait un NFT sur une chanson techno sur les NFT – puis décidé de ne pas le vendre, mais tout le monde semble se précipiter pour se joindre à eux. être mis aux enchères était par Christie’s. Le premier film nominé aux Oscars à sortir en tant que NFT était «Claude Lanzmann: Spectres de la Shoah» d’Adam Benzine. Le premier tweet de Jack Dorsey de Twitter a été vendu en tant que NFT. Le premier album de NFT était «Kings of Leon» «When You See Yourself». Après l’art et les maisons de ventes aux enchères, les agences de presse et les galeries (et milliardaires) semblent également se joindre à la tendance. Quartz a converti un article en NFT, un actif numérique qui sert essentiellement de certificat de propriété et d’authenticité. Ce ne sont cependant pas les premiers. Presse associée a vendu son œuvre d’art symbolique non fongible le 11 mars pour une somme considérable, seulement huit jours en la mettant aux enchères. L’œuvre, intitulée «The Associated Press appelle l’élection présidentielle de 2020 sur la blockchain – Une vue de l’espace extra-atmosphérique», s’est vendue pour environ 100 ETH (+ 3,79%) (180 000 $), selon les données du marché NFT OpenSea. Les agences de presse ne sont pas seules.

Alors, qu’est-ce vraiment, vraiment un NFT? Les NFT ne sont pas des actifs physiques mais des propriétés numériques qui existent dans la blockchain. Un NFT symbolise essentiellement la propriété d’un certain élément physique. Puisqu’il est stocké dans la blockchain, il est transparent et ne peut donc pas être copié ou volé. James Murphy, PDG de Future Fallout, écrit que « tout comme un billet de concert symbolise la propriété de l’espace d’un siège dans l’arène de concert, et un Bitcoin représente la valeur sous-jacente de la monnaie numérique en monnaie physique, un NFT symbolise la propriété d’un élément qui a été numérisé. »

Bien que l’explication soit simple sur le papier – l’immensité de ce qui peut être un NFT en a confondu plusieurs sur Internet – qui ont eu recours à des mèmes pour aider à déchiffrer les NFT.

Je vends mes rares mèmes Pepe sous le nom de NFT – DaddyLoaf (@midnighthibachi) 19 mars 2021

Si vous vous sentez mignon aujourd’hui, vous pourriez aller chercher un bloc-notes pour voir si nous voulons quitter la souris pour les sessions da NFT. 😜— Meme_Mafia (@Meme_Mafiatv) 16 mars 2021

Même Elon Musk s’est joint à un mème (que nous avons probablement trouvé sur Internet.)

Quel avenir pour NFTS? Le tout premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été transformé en NFT et vendu aux enchères à la plus haute offre actuelle de 2,5 millions de dollars. La collection d’art de Grimes, la petite amie du musicien et PDG de Tesla, Elon Musk, intitulée « WarNymph », a été publiée le 28 février et vendue 5,8 millions de dollars (424 891 760 Rs) sous le nom de NFT. Injective Protocol, la société à l’origine de la vente aux enchères, a déclaré aux médias qu’elle était actuellement en pourparlers avec un autre artiste populaire qui s’était engagé à convertir son œuvre en un jeton numérisé. NFT représente une intersection intéressante entre l’art et la technologie. Selon l’artiste Trevor Jones, le marché de l’art numérique est sur le point de croître et pourrait facilement atteindre 67 milliards de dollars américains dans un proche avenir.