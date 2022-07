Les NFT de Final Fantasy 7 arrivent l’année prochaine – en quelque sorte

Square Enix est un grand partisan de “Jeu Web 3“, l’intégration des crypto-monnaies et des NFT dans les jeux vidéo. Mercredi, il a été annoncé que le joyau de la couronne de l’entreprise, Final Fantasy 7, obtiendra ses propres NFT l’année prochaine. Type de.

Les jetons non fongibles (NFT) que Square Enix a en tête pour Final Fantasy 7 sont différents des NFT conventionnels. La tendance actuelle est que les artistes et les groupes publient des ensembles d’œuvres d’art de 5 000 à 20 000 NFT, qui peuvent être utilisés comme images de profil sur les réseaux sociaux. Club nautique Bored Ape en est l’exemple le plus célèbre, mais il y a beaucoup plus de collections réussies de cet acabit.

Square Enix ne va pas dans cette voie. Au lieu de cela, les NFT seront liés à la marchandise physique que le géant japonais du jeu sortira l’année prochaine. Pour célébrer le 25e anniversaire de Final Fantasy 7, Square Enix sortira l’année prochaine un jeu de cartes à collectionner et une figurine de Cloud Strife. Ceux qui achètent des paquets de la carte à collectionner pourront échanger une version virtuelle, qui existera en tant que NFT. De même, le 160 $ ​​Édition numérique Plus de la figurine Cloud Strife viendra avec une version NFT du jouet.

Les NFT seront construits sur Polkadot, une blockchain qui est nettement plus respectueux de l’environnement que les leaders de l’industrie bitcoin et ether.

Square Enix a plusieurs fois affirmé son intérêt à exploiter la blockchain pour le gaming. En mai il a vendu plusieurs studios de développement occidentaux, y compris Crystal Dynamics, fabricant de Tomb Raider, en partie pour financer son adoption de la blockchain. Dans son lettre du nouvel an aux investisseurs et clientsle président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a reconnu que le marché NFT est “surchauffé”, mais a écrit que les jeux comportant des économies de jetons peuvent inaugurer une nouvelle ère de contenu généré par les utilisateurs.

Square Enix, bien que la majorité de son public le désapprouve, a décidé d’adopter les NFT et la blockchain. Dans l’état actuel des choses, je ne consommerai aucun de leurs produits contenant des NFT, même si c’est Dragon Quest — James 🍬 (@souIstyce) 21 juillet 2022

Pour faciliter cet extraordinaire gaspillage de la bonne volonté des fans, Square Enix s’est associé à Enjin, une société NFT qui stockera les jetons de Square Enix sur sa blockchain Efinity. – Guillaume (@jxieeducation) 21 juillet 2022

Le jeu alimenté par la blockchain est déjà un énorme générateur d’argent, mais pas des sociétés de jeux traditionnelles. En avril, Yuga Labs a vendu 320 millions de dollars de terrains pour son prochain jeu métaverse en seulement trois heures. Cependant, le public des jeux traditionnels rejette l’idée. Ubisoft a intégré les NFT dans Ghost Recon Breakpoint en décembre, mais la bande-annonce a été tellement critiquée que la société l’a retirée de YouTube. Un retour de flamme similaire a poussé GSM Game World à supprimer les NFT dans son jeu STALKER 2 seulement 36 heures après avoir révélé les plans pour les intégrer.

