Share on Twitter

Share on Facebook

La dernière folie des crypto-jetons se répand dans les montres. Suite à un torrent de prix records pour les actifs numériques, des œuvres d’art à baskets, la première montre NFT – ou «jeton non fongible», vérifié par la technologie blockchain – a été proposée au début du mois. Il ne s’est pas vendu et la vente aux enchères a été prolongée. Mais d’autres prix NFT, réalisés sur des plateformes en ligne et par des maisons de ventes traditionnelles, semblent indiquer que les NFT attirent les investisseurs et créent de nouvelles façons de posséder ou simplement de profiter des montres en tant qu’actifs dématérialisés. Et d’autres enchères de montres NTF sont programmées. La première montre NFT à être mise en vente était la Bigger Bang All Black Tourbillon Chronograph Special Piece, offerte par Jean-Claude Biver, le vétéran de l’industrie qui a émergé de sa retraite pour saisir l’occasion de marquer l’histoire. «Ce que nous faisons aujourd’hui est une première mondiale qui aura des ailes», a déclaré M. Biver dans une présentation Zoom le 30 mars, au début de la vente aux enchères originale de six jours. «Nous sommes au début de quelque chose de grand.»

[“Still Don’t Get What an NTF Is?” Here’s a quick explanation.] Le NFT de M. Biver était une photographie numérique – appelée «jumeau numérique» – qu’il a pris du prototype du chronographe Hublot Bigger Bang All Black Tourbillon dans sa collection privée. (« Je ne vendrais jamais la montre », a-t-il déclaré. « C’est une véritable référence, et la genèse de chaque modèle fabriqué depuis 2005 par Hublot. »)

Elle était accompagnée d’une signature cryptographique estampillée d’un code qui fournissait un enregistrement de l’authenticité et de la provenance de l’image. Ces jetons vivent sur une blockchain, un registre numérique utilisé dans les crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. M. Biver a réalisé de nombreuses «premières» au cours de ses 43 ans de carrière, notamment en 2015 lorsque, en tant que directeur général de TAG Heuer, il a obtenu une collaboration sans précédent avec Google et Intel pour apporter la technologie de la Silicon Valley à l’horlogerie suisse avec la première connectée de la marque montres. Vraisemblablement être «premier» compte également sur le marché émergent de la NFT, ce qui expliquerait les manœuvres de dernière minute pour la distinction du monde horloger.

Le 25 mars, la marque horlogère Jacob & Company annoncé qu’il proposerait la première montre NFT sur la nouvelle plateforme ArtGrails. (La pièce, une pièce unique de tourbillon SF24 uniquement numérique, a été mise en vente le 4 avril, mais elle a été interrompue et a recommencé comme une nouvelle vente aux enchères qui s’est terminée jeudi.) Mais le 30 mars, M. Biver a commencé sa vente aux enchères sur la plateforme OpenSea, avec l’aide de Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey International Holding, une société de cybersécurité basée à Genève. Une image géante de M. Biver et de M. Moreira a flashé sur le Nasdaq MarketSite à Times Square pour faire savoir à tout le monde que la vente aux enchères avait commencé. Mais cinq jours plus tard, seules trois offres ont pu être vues – 1 éther qui équivalait à environ 2 078 $ au 5 avril; 1,05 éther, soit environ 2 182 $; et 25 éther, soit environ 51 961 $ – dont aucun n’a atteint le prix de réserve non divulgué. Maintenant, la vente aux enchères a été prolongé au 30 avril. Le Jacob & Company NFT était une animation 3D produite par la marque et inspirée de sa montre de voyage Epic SF24, mais avec deux fonctionnalités supplémentaires pour en faire une création numérique sur mesure: un tourbillon et un système de volets divisés affichant les noms de 10 crypto-monnaies. «Notre montre NFT est un actif purement numérique et symbolisé qui n’existe que dans l’espace numérique», a déclaré Benjamin Arabov, directeur général de Jacob & Company, lors d’une interview vidéo le 30 mars depuis New York. Le 5 avril, un jour après le début de la vente aux enchères, « il y a eu tellement de soumissionnaires que la plate-forme n’a pas pu le gérer et s’est écrasée », a déclaré M. Arabov. «Il est passé à 3,1 millions de dollars, puis tout s’est effondré.»