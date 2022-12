Les nez plus chauds sont plus efficaces pour combattre les rhumes, selon une étude

Le temps froid et les infections respiratoires courantes vont souvent de pair.

Les raisons en sont que les gens se rassemblent davantage à l’intérieur en hiver et que les virus survivent mieux dans un air intérieur à faible humidité. Mais il y a moins de certitude quant à savoir si des températures plus basses altèrent réellement l’immunité humaine et, si oui, comment.

Maintenant, une nouvelle étude publiée mardi dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology détaille une manière jusque-là inconnue par laquelle le système immunitaire attaque les intrus viraux à l’intérieur du nez – et constate que cela fonctionne mieux lorsqu’il fait chaud.

Ces découvertes pourraient ouvrir la voie à un éventuel traitement contre le rhume et d’autres virus, a déclaré à l’AFP Mansoor Amiji, professeur de sciences pharmaceutiques à la Northeastern University, qui a co-dirigé la recherche.

Le point de départ était une recherche précédente d’Amiji et de ses collègues en 2018, qui a révélé que les cellules nasales libéraient des «vésicules extracellulaires» (VE) – une pulvérisation de minuscules sacs qui pullulaient et détruisaient les bactéries lors de l’inhalation.

“La meilleure analogie que nous ayons est un nid de frelons”, a déclaré Amiji. Comme les frelons défendant un nid contre une attaque, les véhicules électriques pullulent, se lient et tuent les envahisseurs.

Pour la nouvelle recherche, l’équipe s’est attachée à répondre à deux questions : les véhicules électriques sont-ils également sécrétés dans le nez en présence d’infections virales ? Et, s’ils le sont, la force de leur réponse est-elle liée à la température ?

Pour répondre à la première question, ils ont utilisé une substance test qui imite une infection virale pour stimuler la muqueuse nasale – un tissu fin qui tapisse le nez – qui a été prélevée sur des volontaires qui ont subi une intervention chirurgicale pour enlever des polypes.

Ils ont découvert qu’il produisait en fait des véhicules électriques qui ciblent les virus.

Afin de répondre à la deuxième question, ils ont divisé les échantillons de cellules nasales en deux groupes et les ont cultivés en laboratoire, en soumettant un ensemble d’échantillons à 37 degrés Celsius et l’autre à 32 ° C.

Ces températures ont été choisies sur la base d’un test séparé qui a révélé que la température à l’intérieur du nez chute d’environ 5 ° C lorsque l’air extérieur chute de 23 ° C à 4 ° C.

Dans des conditions normales de chaleur corporelle, les véhicules électriques ont réussi à combattre les virus, en leur présentant des cibles “leurres” auxquelles ils s’accrochent au lieu des récepteurs qu’ils cibleraient autrement sur les cellules.

Mais sous les températures réduites, moins de véhicules électriques ont été produits, et ceux qui ont été fabriqués ont moins de punch contre les envahisseurs testés : deux rhinovirus et un coronavirus non Covid, que l’on trouve généralement pendant la saison froide d’hiver.

“Il n’y a jamais eu de raison convaincante pour laquelle vous avez cette augmentation très nette de l’infectiosité virale pendant les mois froids”, a déclaré le co-auteur Benjamin Bleier, chirurgien à la Harvard Medical School et au Massachusetts Eye and Ear, dans un communiqué.

“C’est la première explication quantitative et biologiquement plausible qui a été développée.”

L’un des aspects les plus excitants du travail est le potentiel d’accélération de la production naturelle du corps de véhicules électriques ciblant les virus afin de combattre ou même de repousser le froid – ou même la grippe et Covid, a déclaré Amiji.

“C’est un domaine qui nous intéresse beaucoup et nous continuons certainement à le poursuivre”, a-t-il déclaré.

