Les newsletters ne sont plus des nouvelles. Mais ils ne s’en vont pas.

Vous souvenez-vous de l’époque où les newsletters étaient à la mode ?

C’était en 2020 et 2021 : les grands écrivains quittaient Well-Known Publications pour lancer des opérations d’édition individuelles, et certains d’entre eux gagnaient beaucoup d’argent en le faisant. Des gens sérieux se demandaient si Substack, la plateforme de messagerie du moment, était une menace pour le New York Times. Facebook et Twitter voulaient y participer.

C’était alors.

Désormais, les newsletters sont moins… chauffées. Certains écrivains qui se sont lancés seuls ont décidé qu’ils aimeraient travailler à temps plein pour quelqu’un d’autre, comme au bon vieux temps. Substack a eu du mal à lever des fonds et a licencié une partie de son personnel. Twitter ne parle plus beaucoup de ses projets de newsletter. Et un an après le lancement de Bulletin, sa propre plateforme Substack, Facebook a mis le projet en veilleuse.

Ce qui ne signifie pas que les newsletters ont disparu. Du tout. Juste une partie du battage médiatique qui les entoure. Et à sa place, il y a une attitude plus réaliste quant au format et à l’entreprise que vous pouvez créer autour de lui : les newsletters, il s’avère, sont comme les blogs et les podcasts – elles sont super simples à créer pour n’importe qui. Mais les transformer en quelque chose au-delà d’un passe-temps – sans parler d’en faire un travail à temps plein – nécessite du talent et des efforts soutenus.

“Je ne pense pas que ce soit un chemin facile vers la gloire et la richesse”, déclare Judd Legum, qui écrit sa newsletter Popular Information depuis 2018. “Mais c’était une chose à laquelle je n’avais jamais cru.”





Legum, dont le bulletin d’information muckraking se concentre sur la façon dont les grandes entreprises interagissent avec les politiques publiques – il a récemment fait pression sur Match Group, l’opérateur d’applications de rencontres, pour qu’il cesse de donner de l’argent à la Republican Attorney Generals Association après la disparition de Roe contre Wade – se porte plutôt bien. Il dit qu’il a plus de 15 000 abonnés payant au moins 50 $ par an, ce qui signifie qu’il rapporte probablement plus de 750 000 $ par an. Et ces revenus lui ont permis d’embaucher deux employés à temps plein pour son entreprise de microédition.

Mais il dit aussi que publier la newsletter quatre fois par semaine peut «se sentir comme une corvée. Et si vous n’êtes pas engagé à 100%, je peux certainement voir à quel point vous vous sentez épuisé. Et pour les rédacteurs de newsletter en solo, cela peut aussi être «isolant», dit-il.

Cette mouture et cette solitude sont ce qui a conduit Emily Atkins, dont la newsletter Heated couvre la crise climatique, à faire une pause en février de cette année, environ deux ans et demi après ses débuts. “Mon cerveau se sent dans un état constant de brouillard et de submersion”, a-t-elle écrit.

Maintenant, Atkins redémarre, mais jure de prendre soin d’elle-même en publiant moins souvent qu’elle ne le faisait à son apogée, lorsqu’elle produisait quatre mises à jour par semaine. Et elle obtient de l’aide pour le faire, en engageant un journaliste pour collaborer avec elle.

Finalement, me dit-elle, elle aimerait être chauffée au point où d’autres personnes font la plupart de l’écriture – tout comme les publications traditionnelles pour lesquelles elle a travaillé avant de se lancer dans la newsletter. “J’ai l’impression que mon rêve est d’être rédacteur en chef.”

La réalité réduite et dégrisée des newsletters s’enfonce également dans les entreprises de médias et de technologie qui se sont intéressées à elles au cours des deux dernières années.

Meta a lancé son programme de newsletter Bulletin il y a un an, et les personnes familières avec ses efforts me disent que plus d’un million de personnes se sont inscrites à des newsletters gratuites créées par des écrivains célèbres ou célèbres ; plus tôt cette année, la société prévoyait d’élargir sa liste d’écrivains, selon des sources. Mais il a brusquement interrompu le programme le mois dernier, alors que le PDG Mark Zuckerberg a exhorté son entreprise à se concentrer sur quelques initiatives clés, comme Reels, son clone TikTok.

L’année dernière, l’Atlantique a lancé son propre programme de newsletter, qui, selon l’éditeur Nick Thompson, était un effort pour attirer de nouveaux lecteurs dans la société de médias et pour aider à persuader les abonnés payants de rester. “Ils vont très bien”, dit-il. « C’est un succès éditorial ; c’est un succès commercial.

Mais Thompson reconnaît que lorsque l’Atlantique a lancé son programme de newsletter, il craignait également que certains de ses rédacteurs ne partent lancer leurs propres newsletters, attirés par l’énorme succès qu’une poignée d’écrivains comme Bari Weiss et Andrew Sullivan connaissaient chez Substack.

L’automne dernier, par exemple, Weiss m’a dit qu’elle avait plus de 100 000 personnes lisant sa newsletter Common Sense – qui a tendance à se concentrer sur les excès perçus et réels de la culture d’annulation – et plus de 16 500 abonnés. Ce qui signifierait qu’elle gagnait plus de 825 000 $ par an avant les dépenses. Maintenant, Weiss dit qu’elle a 210 000 lecteurs, mais ne partagera pas de numéro payant avec moi avant que “nous n’ayons atteint un grand objectif que nous avons en tête”.

Mais Thompson et d’autres cadres de l’édition à qui je parle disent que Substack ne se profile plus comme une menace existentielle pour leur entreprise. La nouvelle sagesse conventionnelle est qu’une poignée d’écrivains – en particulier ceux du centre / centre-droit / au-delà de la partie du spectre politique, comme Weiss, Sullivan et mon ancien collègue de Vox Matt Yglesias – prospèrent sur la plate-forme. Et Substack affirme que ses 10 principaux éditeurs gagnent collectivement plus de 25 millions de dollars par an.

Mais Substack ne divulguera pas le revenu moyen d’un écrivain Substack, et j’ai entendu de nombreuses anecdotes de Substackers qui disent que la plate-forme génère des revenus pour eux mais pas assez pour remplacer un emploi à temps plein. Un exemple très médiatisé est Charlie Warzel, qui a quitté le New York Times au printemps 2021 pour lancer son propre Substack, puis a abandonné l’effort qui a chuté et s’est déplacé vers l’Atlantique ; à l’époque, il a déclaré que lors de son expérience Substack, il “a gagné beaucoup moins que moi en travaillant au Times.” (À noter : l’écrivain Anne Helen Petersen, la partenaire de Warzel, l’écrase sur Substack : sa newsletter Culture Study compte « des dizaines de milliers » d’abonnés payants, à 50 $ par an.)

Mais ce n’est pas parce que les newsletters peuvent être un ascenseur lourd et incertain pour les propriétaires individuels qu’elles s’en vont. Un endroit où vous trouverez encore beaucoup d’enthousiasme pour les newsletters est avec un petit groupe de dirigeants de médias qui essaient d’utiliser les newsletters comme rampe de lancement pour de nouvelles entreprises.

Brian Morrissey, l’ancien rédacteur en chef de Digiday, une publication spécialisée dans les médias, écrit le redémarrage depuis 2020 et compte désormais 9 500 abonnés. C’est actuellement gratuit, mais Morrissey pense qu’il proposera éventuellement une version payante, tout en l’utilisant pour lancer une entreprise qui inclura des événements et peut-être des vidéos.

“Les newsletters elles-mêmes sont un excellent produit peu viable” – un moyen simple d’établir une relation avec les clients, dit-il.

C’est aussi le plan d’affaires de Puck, qui a été lancé l’année dernière avec une écurie d’écrivains dont mon ancien collègue Teddy Schleifer, qui couvre les médias et la politique ; c’est aussi la même chose pour Punchbowl, une collection d’anciens employés de Politico qui couvrent Washington ; et c’est aussi la même chose pour le Ankler, qui a commencé comme un bulletin d’information hollywoodien d’une netteté remarquable du journaliste Richard Rushfield, qui travaille maintenant avec la directrice de l’édition vétéran Janice Min pour créer une entreprise qui propose cinq autres bulletins d’information ainsi que plusieurs podcasts. (Un contrepoint : Semafor, la future start-up d’actualités dont on parle beaucoup de Ben Smith, l’ancien chroniqueur médiatique du New York Times, et de Justin Smith, l’ancien dirigeant de Bloomberg, proposera des newsletters et un bon site Web à l’ancienne, Ben Smith me dit : « Nous considérerons à la fois le site et les newsletters comme des citoyens de premier ordre. »)

Les newsletters sont un “moyen vraiment formidable et efficace de communiquer avec notre public” d’initiés et d’initiés potentiels à Hollywood, déclare Min, qui avait l’habitude d’éditer un magazine américain, puis le Hollywood Reporter. Alors que ces deux publications avaient besoin d’audiences importantes pour gagner de l’argent en vendant de la publicité, Min affirme que son entreprise pourra prospérer en ciblant des niches étroites et aisées. Son dernier produit – l’Optionist, qui suit l’état des scripts et des projets entourant Hollywood – se vantera d’un prix de 2 500 $ par an.

C’est là que je suis censé souligner que les gens ordinaires – les gens qui ne peuvent pas payer une newsletter coûteuse à leur employeur de studio – auront une capacité et un intérêt limités à payer pour de nombreuses newsletters. Et que les newsletters ne sont pas seulement en concurrence avec les newsletters pour votre argent, mais avec toutes les entreprises d’abonnement qui veulent votre argent, du New York Times à Spotify en passant par Netflix. Oh et aussi : que nous entrions peut-être ou non dans une récession qui rendra plus difficile de convaincre les gens de payer pour des choses, point final.

Mais tu sais tout ça. Vous êtes une personne intelligente qui lit cette histoire, qui peut en fait avoir été livrée gratuitement, dans votre boîte de réception – un peu comme une newsletter.

Je pense que le plus gros problème pour les créateurs de newsletters – en solo, en entreprise ou entre les deux – sera de savoir dans quelle mesure les gens s’intéressent aux nouvelles de toutes sortes, et s’ils veulent qu’on leur en livre ou s’ils veulent juste aime tapoter pendant un certain temps.

La vision optimiste est que les newsletters permettent aux gens d’obtenir exactement ce qu’ils veulent, en contournant les publications d’intérêt général ou le fatras des médias sociaux. L’inconvénient est qu’en faisant appel à des niches très engagées, les newsletters et les personnes qui les créent ne communiquent pas avec le grand public – qui pourrait recevoir plus, pas moins, de nouvelles dans leur vie.

