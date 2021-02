Les New-Yorkais souffrant de nombreux problèmes de santé sont désormais éligibles à la vaccination

Les responsables ont déclaré que les nouveaux critères, qui incluent des problèmes de santé chroniques comme l’obésité et l’hypertension, ont rendu quatre millions de New-Yorkais de plus éligibles au vaccin Covid-19. Ils rejoignent un nombre croissant de personnes dans l’État qui sont éligibles au vaccin malgré une pénurie d’approvisionnement.

Ceux qui sont maintenant éligibles comprennent les adultes qui ont certaines conditions de santé qui peuvent augmenter leur risque d’une maladie grave ou d’un décès par coronavirus. Outre l’obésité et l’hypertension, d’autres conditions qui qualifieraient les New-Yorkais pour le vaccin comprennent les maladies pulmonaires et le cancer, a annoncé M. Cuomo ce mois-ci. Il a également fait de la grossesse une condition admissible.

Les rendez-vous pour les personnes qui font partie de ce groupe peuvent être programmés dès lundi, bien que la plupart des gens devront probablement faire face à une longue attente car les doses de vaccins sont maintenant rares. Les New-Yorkais doivent fournir une preuve de leur état avec une note du médecin, une certification signée ou une documentation médicale, a déclaré M. Cuomo.

«Bien que ce soit un grand pas en avant pour garantir aux plus vulnérables d’entre nous l’accès à ce vaccin salvateur, ce n’est un secret pour personne que chaque fois que vous avez affaire à une ressource aussi rare, il y aura des tentatives de fraude et de jeu. systèmes », a déclaré M. Cuomo dans un communiqué.

Dans l’État de New York, environ 10% de la population a reçu sa première dose, selon les données recueillies par le New York Times. Avec les nouveaux critères, environ 11 millions de personnes sont désormais éligibles dans l’État, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus, les travailleurs de la santé et les enseignants.

La ville de New York a récemment ouvert des sites de vaccination de masse au Yankee Stadium dans le Bronx et au Citi Field dans le Queens pour mieux atteindre les communautés durement touchées par le virus. L’État et le gouvernement fédéral ont également annoncé la semaine dernière que l’Agence fédérale de gestion des urgences ouvrirait des sites de vaccination au Medgar Evers College à Brooklyn et au York College dans le Queens.