Les New-Yorkais souffrant de maladies chroniques peuvent désormais s’inscrire au vaccin.

«Bien que ce soit un grand pas en avant pour garantir aux plus vulnérables d’entre nous l’accès à ce vaccin salvateur, ce n’est un secret pour personne que chaque fois que vous avez affaire à une ressource aussi rare, il y aura des tentatives de fraude et de jeu. systèmes », a déclaré M. Cuomo dans un communiqué.

Ceux qui sont maintenant éligibles comprennent les adultes qui ont certaines conditions de santé qui peuvent augmenter leur risque d’une maladie grave ou d’un décès par coronavirus. Outre l’obésité et l’hypertension, d’autres conditions qui qualifieraient les New-Yorkais pour le vaccin comprennent les maladies pulmonaires et le cancer, a annoncé ce mois-ci le gouverneur Andrew M. Cuomo. Il a également fait de la grossesse une condition admissible.

Dans l’État de New York, environ 10% de la population a reçu sa première dose, selon les données recueillies par le New York Times. Plus de sept millions de personnes sont éligibles dans l’État, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus, les travailleurs de la santé et les enseignants.

La ville de New York a récemment ouvert des sites de vaccination de masse au Yankee Stadium dans le Bronx et au Citi Field dans le Queens pour mieux atteindre les communautés durement touchées par le virus.

Pour vérifier l’éligibilité et prendre rendez-vous, les New-Yorkais peuvent effectuer une présélection sur le site Web de l’État. Ils peuvent également appeler la hotline de vaccination de l’État au 1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829) pour plus d’informations sur les rendez-vous pour les vaccins.