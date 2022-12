Les New-Yorkais sont invités à porter des masques à l’intérieur alors que les cas de Covid et de grippe augmentent

Le nombre de cas de grippe a également augmenté, augmentant de 64 % au cours de la semaine se terminant le 3 décembre. ont atteint un plateau dans l’État de New York, selon les données les plus récentes disponibles auprès des Centers for Disease Control and Prevention.

Le paysage de Covid a radicalement changé depuis cette époque l’année dernière, lorsque les gens ont annulé les projets de vacances et que les autorités ont institué des interventions alors que la variante Omicron traversait la ville. Cette année, de nombreuses personnes à New York et ailleurs ont répondu avec apathie et lassitude, au lieu de la peur, aux avertissements concernant une nouvelle vague de maladie.

La grande majorité des New-Yorkais ont été vaccinés et 40% ont reçu des rappels supplémentaires, selon les données de la ville. Et de nombreuses personnes ont déjà été infectées : Plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été signalés dans la ville depuis le début de la pandémie.

Fin novembre, les responsables fédéraux ont exprimé leur optimisme quant au fait que le pays était mieux préparé à faire face à une vague de cas au cours de l’hiver.

Le conseiller médical en chef du président Biden, le Dr Anthony S. Fauci, a déclaré à l’époque que les taux de vaccination et les infections avaient créé “suffisamment de protection communautaire pour que nous n’allions pas voir une répétition de ce que nous avons vu l’année dernière à cette époque”.