Une douzaine de personnes se sont alignées lundi pour déchiqueter ce qu’elles veulent oublier de 2020, y compris, mais sans s’y limiter, la pandémie mondiale mortelle qui a balayé le monde, lors de l’événement annuel « Good Riddance Day » à Times Square à New York.

Parmi les soumissions figuraient COVID-19[feminine et certains des aspects les plus sombres des nouvelles normes de distanciation sociale et des coutumes du travail à domicile imposées par la propagation du coronavirus , notamment les appels de visioconférence Zoom.

L’Alliance de Times Square, qui fait la promotion des entreprises locales, organise l’événement depuis 2007 près de l’endroit où la balle tombe le soir du Nouvel An dans les derniers instants du 31 décembre. Les participants sont encouragés à noter les souvenirs désagréables de l’année, à jeter dans un destructeur de papier surdimensionné.

D’autres ont posé pour des photos à côté d’un « Move On 2020! » signe.

« Je pense à tous les réveillons du Nouvel An que j’ai jamais vécus, ce réveillon du Nouvel An est spécial », a déclaré Jonathan Bennett, qui a accueilli l’événement à échelle réduite de cette année. « Le monde entier a vraiment besoin de cette nouvelle année pour arriver. »

Joey Faix, un lycéen de 16 ans qui s’est arrêté pour regarder l’événement, a déclaré que c’était une année difficile.

«Je pense que c’était une tension mentale pour tout le monde», a-t-il déclaré. « Mais je pense que tout le monde est optimiste pour la nouvelle année. »