Un chien robot de 75000 $ vu quitter un projet de logement de Manhattan a scandalisé les habitants de la ville qui ont entendu il y a moins d’un mois que les bots coûteux de Boston Dynamics seraient interdits d’être utilisés comme armes.

Le chien a été vu sortant du projet de logement lundi avec un groupe d’agents de police humains, qui ont agi presque subordonnés à la créature en métal bleu brillant tout en l’escortant hors du bâtiment de Kips Bay. Alors que le département de police de New York a insisté sur le fait que le faux-canin n’avait pas joué un « rôle actif » lors de l’opération, qui aurait consisté à retirer un homme armé d’un appartement appartenant à une femme et à son bébé, son apparition a semblé envoûter les habitants rassemblés.

Une résidente, la responsable de l’organisation des locataires, Melanie Aucello, est rentrée précipitamment chez elle après avoir reçu une poignée d’appels «Police dans le bâtiment» et a été très perturbée par ce qu’elle y a vu – pas seulement le chien, mais ses effets sur les gens.

Les enfants vont au chien, comme si c’était mignon. Je suis en fait horrifié qu’ils laissent cela arriver.

Alors que le NYPD a effectué une poignée de tests sur les robots ces dernières années, assez ravi des résultats pour acheter au moins un des chiens, les créatures menaçantes sont apparues dans des situations « réelles », se présentant en février lors d’un crime d’invasion de domicile. scène et arrivant le même mois dans un sous-sol où un homme armé se cachait. Aucun animal ou personne n’aurait été blessé pendant les tests.

Le NYPD a insisté sur le fait qu’il « Utilise des robots depuis les années 1970 pour sauver des vies dans des situations d’otages et des incidents de matières dangereuses », il veut donc que Digidog serve ces objectifs particuliers.





Cependant, le membre du conseil municipal de New York, Ben Kallos, a laissé entendre qu’il ne faisait pas confiance aux capacités de Digidog pour rester à « aboyer » niveau quand c’était si tentant de « mordre. » Le membre du conseil a proposé une mesure ciblant le flic-bot terrifiant appelé « No Killer Robots Act », visant clairement l’utilisation des jouets de Boston Dynamics. Une résolution précédente adoptée en juin dernier – la « loi sur la surveillance publique de la technologie de surveillance », visait à tenir les citoyens informés du type de capacités dérangeantes que le service de police gracieusement financé de la ville déploierait dans un proche avenir.

« Personne ne veut d’un avenir où notre ville ressemble et se sent comme un épisode » Black Mirror « , » Kallos a déclaré, faisant référence aux K-9 tueurs de plus en plus non fictifs de l’épisode de l’émission Netflix « Metal Head », qui serait inspiré par les créations de Boston Dynamics. La loi No Killer Robots Act interdit à la ville non seulement d’utiliser des robots armés, mais de menacer de le faire. De plus, utiliser des bots d’une manière « Susceptible de causer la mort ou des blessures graves » est interdite – une action de cette semaine dans le projet de logement est probablement violée, car on peut entendre des spectateurs choqués faire des blagues nerveuses sur le personnage de Star Wars R2-D2 et soupirer vraisemblablement de soulagement alors qu’ils observent que l’appareil n’est pas après eux.

« Tous nos acheteurs, sans exception, doivent convenir que Spot ne sera pas utilisé pour blesser ou intimider des personnes ou des animaux, comme une arme ou configuré pour contenir une arme » Le PDG de Boston Dynamics, Robert Playter, a déclaré dans le passé.

Pourtant, le chien est équipé d’IA, ce qui signifie qu’il a la possibilité (aussi mince que prétendent ses développeurs) de devenir un voyou, et dispose d’une technologie de suivi de dernière minute, y compris des caméras et des capteurs. Il suffit de quelques modifications pour en faire une arme meurtrière. Compte tenu des ressources du NYPD, on peut imaginer qu’ils pourraient facilement se permettre d’en équiper quelques-uns en créatures impitoyables.

Même certains de ceux qui ne semblaient pas craindre le chien potentiellement mortel étaient bouleversés à cause de ce qu’ils insistaient comme une somme d’argent ridicule à dépenser pour quelque chose si clairement conçu pour terroriser une population déjà hors d’elle-même avec colère et peur de la violence policière.

Plutôt que 70 millions de dollars investis pour sauver les résidents de la moisissure et de la peinture au plomb dangereuses, New York crée un autre danger pour les résidents noirs et latinos?! Pas quand je suis maire!: Le NYPD déploie un nouveau chien robot « effrayant » dans … un logement public « https://t.co/NhT5QqZW9W – Maya Wiley (@mayawiley) 14 avril 2021

Et quelques candidats à la mairie en ont profité pour se présenter en tribune, le candidat démocrate Scott Stringer déclarant «En tant que maire, nous investirons dans les gens, pas dans les chiens policiers.»





