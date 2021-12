Les New-Yorkais ont offert une offre spéciale pour les vacances — RT USA News

Le gouvernement de la ville de New York s’est engagé à débourser 100 $ à tout résident qui reçoit un rappel du vaccin Covid-19 avant la fin de l’année, dévoilant un autre programme d’incitation en espèces au milieu de la panique suscitée par la souche Omicron.

Le maire sortant Bill de Blasio a annoncé cette décision lors d’une conférence de presse mardi, affirmant que le cash-grab est un « opportunité à durée limitée » et va « de loin le plus grand programme d’incitation d’appoint » créé aux États-Unis.

«Nous voulons que tout le monde, en ce moment, le plus rapidement possible, obtienne ces boosters. Et nous allons vous améliorer encore plus avec un nouvel incitatif et un incitatif qui arrive juste à temps pour les vacances », a déclaré le maire, ajoutant que les récompenses seront offertes sur n’importe quel site de vaccination géré par la ville et dans certains endroits partenaires.

À partir d’aujourd’hui, nous annonçons un incitatif de 100 $ pour tous ceux qui sortent et obtiennent un rappel ici à New York, d’ici la fin de l’année.

Le nouveau programme reflète une initiative similaire dévoilée plus tôt cette année, dans laquelle les responsables ont également offert 100 $ aux résidents qui ont reçu leur toute première dose de vaccin, bien que la tentative précédente ne semble pas avoir d’effet majeur sur les taux de vaccination dans la ville.

En déployant l’offre en espèces, de Blasio et d’autres responsables de la ville ont parlé en termes désastreux de la souche Covid-19 Omicron – la dernière « variante préoccupante » identifiée par l’Organisation mondiale de la santé – en la citant par son nom pas moins de 16 fois au cours de la journée de jeudi. presseur.

Malgré l’alarme, la ville de New York – autrefois un point chaud mondial pour le virus – a connu une réduction spectaculaire des décès et des hospitalisations dus aux coronavirus au cours de la dernière année, même au milieu d’un pic de nouvelles infections. Lundi, la Big Apple a signalé une moyenne de 14 décès par semaine, nettement inférieur à son pic de plus de 800 en avril 2020, tandis que de Blasio lui-même a noté que le système hospitalier de la ville est actuellement « Ça va très, très bien. » Ces chiffres plus prometteurs n’ont cependant pas fait grand-chose pour influencer les graves avertissements des responsables de la ville et de l’État, car ils continuent de sonner l’alarme sur la mutation Omicron.