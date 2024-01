Les New-Yorkais marchent pour la Palestine à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr.

Près d’un millier de personnes ont participé à une marche pro-palestinienne à New York à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr, exigeant la fin de la guerre israélienne à Gaza et se rassemblant pour les soins de santé.

“Cette marche est un appel à exiger la fin du génocide, à mettre fin à toute aide américaine à Israël, à lever le siège et le blocus de Gaza afin d’éviter l’effondrement total du système de santé et des centaines de milliers de décès supplémentaires dus à des maladies si le les bombes ne les tuent pas en premier”, ont écrit les organisateurs de Within Our Lifetime (WOL) sur les réseaux sociaux.

Les dernières attaques israéliennes dans la bande de Gaza ont porté le bilan palestinien à plus de 24 000 morts depuis le début de la guerre. Plus de 8 000 personnes sont toujours portées disparues dans l’enclave.

Ce nombre comprend plus de 10 400 enfants. Au moins 60 317 personnes ont également été blessées, car beaucoup ne reçoivent pas de soins médicaux appropriés pour leurs blessures.

Les frappes aériennes menées lundi par les forces israéliennes ont tué au moins 33 Palestiniens.

Dans l’État américain du Vermont, 50 manifestants ont bloqué lundi les entrées du parking d’un complexe de fabrication d’armes, exigeant que le gouvernement américain appelle à un cessez-le-feu et cesse d’armer l’armée israélienne.

« Ici aux États-Unis, en Palestine et en Israël, quelle que soit notre religion ou nos origines, nous méritons tous une vie de sécurité et de liberté pour nous-mêmes et nos familles », a déclaré un organisateur de la manifestation au Vermont dans un communiqué partagé avec Middle East Eye. .

À des kilomètres de là, à New York, quelques heures seulement avant les chutes de neige attendues, des manifestants vêtus de blouses blanches et de tenues médicales se sont rendus au siège des Nations Unies, puis à Gracie Mansion, où réside le maire de la ville.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Palestine libre et libre » et « Nous sommes tous palestiniens ». Ils brandissaient des affiches avec les noms des professionnels de santé tués par les frappes israéliennes.

Dimanche, le maire de New York, Eric Adams, a publié un article sur les 100 jours de guerre. Tout comme le président américain Joe Biden dans sa déclaration depuis la Maison Blanche, il n’a pas mentionné le mot Palestine et a été critiqué pour cela.

“100 jours. 100 jours depuis que le Hamas a assassiné plus de 1 200 Israéliens et déclenché une guerre. 100 jours depuis que les 136 otages restés en captivité ont vu leurs familles.”

“Cela doit cesser. Des vies innocentes ne devraient jamais être perdues. Les otages doivent être libérés. Nous devons #BringThemHomeNow”, a-t-il déclaré.

Samedi, des centaines de milliers de personnes ont défilé à Washington DC dans ce qui est considéré comme la plus grande manifestation pro-palestinienne aux États-Unis depuis les attentats du 7 octobre menés par le Hamas, lorsque 1 040 personnes ont été tuées dans le sud d’Israël et 240 ont été prises en otages. Au moins 100 personnes restent en captivité à Gaza.

La manifestation faisait partie d’une journée mondiale de rassemblements qui a vu des marches pro-palestiniennes similaires dans des villes comme Londres, Rome et Johannesburg.

L’administration Biden a continué de soutenir la campagne israélienne à Gaza et a résisté aux appels à un cessez-le-feu malgré l’offensive de près de trois mois qui a tué plus de 24 000 Palestiniens, déplacé de force plus de 80 pour cent de la population et créé un désastre humanitaire dans la bande de Gaza. enclave densément peuplée.

L’administration Biden a utilisé à deux reprises une autorité d’urgence pour contourner l’examen du Congrès et envoyer de l’artillerie et des munitions en Israël. Les États-Unis ont également été le seul pays à opposer son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza.