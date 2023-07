Les New-Yorkais gagnent jusqu’à 2,1 millions de dollars chacun pour avoir échoué à l’examen des enseignants – médias

La ville a réglé un procès pour discrimination vieux de plusieurs décennies intenté par des éducateurs noirs et hispaniques, a rapporté le New York Post

Les aspirants enseignants noirs et hispaniques qui ont échoué à un examen de licence à New York ont ​​gagné jusqu’à 2,1 millions de dollars chacun après que la ville a réglé un procès pour discrimination vieux de plusieurs décennies pour 1,8 milliard de dollars, a révélé samedi le New York Post.

Quelque 225 personnes qui ont échoué au test d’arts libéraux et de sciences, que la ville utilisait pour licencier les enseignants entre 1994 et 2014, ont déjà été informées qu’elles avaient de lourdes récompenses – plus d’un million de dollars chacune – à venir, a rapporté le Post, citant les dossiers du tribunal fédéral de Manhattan.

Les paiements sont basés sur le montant que le bénéficiaire aurait gagné s’il avait réussi le test et conservé ou obtenu son poste d’enseignant et comprend même les chèques d’assurance maladie et de pension des emplois qu’il a

Herman Grim, qui a remporté près de 2,1 millions de dollars pour avoir échoué à plusieurs reprises à l’examen au début des années 1990 alors qu’il affirmait avoir embauché des tuteurs privés et étudié dur, n’a pas été en mesure de fournir des exemples de la façon dont le test était biaisé lorsque le Post l’a demandé. Il n’est finalement devenu enseignant spécialisé pour la ville que l’année dernière, après avoir réussi la version actuelle de l’examen.

En savoir plus Un salon de coiffure interdit les clients non binaires

La poursuite a été initialement déposée en 1996 au nom de quatre enseignants, mais s’est ensuite étendue pour inclure 5 200 aspirants et anciens enseignants. Alors que plus de 90% des candidats blancs ont réussi l’examen à choix multiples, entre 51 et 62% des candidats noirs ont réussi et seulement 47 à 55% des Latinos ont réussi.

Non seulement les questions, dont une qui demandait au candidat d’expliquer la signification d’une peinture de l’artiste visuel Andy Warhol, « parti pris culturellement » en faveur des Blancs, mais le test n’a pas prédit « performances professionnelles compétentes », comme il n’a pas mesuré « connaissances générales, compétences pédagogiques ou compétences dans des domaines de contenu », ont fait valoir les plaignants.

Alors que la ville a toujours répliqué qu’elle ne devrait pas être tenue responsable d’un examen que l’État lui a demandé d’utiliser et a même remporté l’affaire lors d’un procès en 2003, un juge fédéral de Manhattan en 2012 a déclaré la ville responsable parce qu’elle avait pris des décisions d’embauche basées sur le résultats de test.

Le juge a statué que les tests étaient discriminatoires car ils avaient un caractère illégal « impact disparate » sur les enseignants noirs et latinos et n’avait aucune incidence sur les performances en classe, et un maître spécial nommé par le gouvernement fédéral a ordonné les paiements. Alors que la ville continuait de faire appel, l’ancien maire Bill de Blasio a discrètement entamé le processus de règlement en 2018, mettant de côté 1,8 milliard de dollars pour rembourser les plaignants – le plus gros paiement de l’histoire de la ville.

De Blasio a également choisi de régler un procès pour discrimination de longue date avec des pompiers noirs et hispaniques auxquels le service d’incendie de New York s’est vu refuser des emplois en 2014, versant 98 millions de dollars.