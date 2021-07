Les New-Yorkais fulminent sur l’alerte pour économiser de l’énergie alors que des écrans géants flambent à Times Square – RT USA News

Les habitants de la Big Apple ont exprimé leur frustration après qu’un avis officiel les a exhortés à limiter leur consommation d’énergie au milieu d’une vague de chaleur majeure, leur demandant pourquoi ils devraient étouffer sans climatisation alors que Times Square reste éclairé comme un arbre de Noël.

Un avis du directeur de l’énergie de la ville, Con Edison, a demandé aux habitants de réduire leur consommation d’électricité mercredi, disant qu’ils devraient limiter la « utilisation inutile de la climatisation » et d’autres appareils, y compris les machines à laver, les sèche-linge et les micro-ondes. L’alerte a été relayée par le maire sortant Bill De Blasio, et même envoyée directement sur les téléphones portables des New-Yorkais.

Nous avons besoin que les New-Yorkais agissent IMMÉDIATEMENT : réduisez votre consommation d’électricité dans votre maison ou votre entreprise pour le reste de la journée. Nous devons éviter les interruptions d’énergie pendant cette urgence de chaleur. https://t.co/w5BQDHzUFt – Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 30 juin 2021

Le quatrième jour consécutif d’une vague de chaleur intense, les New-Yorkais n’ont pas bien répondu à la demande, de nombreux internautes soulignant que la demande de Con Edison semblait être totalement ignorée à Times Square, où un who’s-who d’entreprises exploite des dizaines d’imposantes , écrans LED énergivores, dont beaucoup sont utilisés comme espace publicitaire.

« Tour [off] tous ces gros panneaux d’affichage à Times Square avant que vous ne me demandiez de ne pas faire de Hot Pocket, « un utilisateur plaisanté.

Le maire de New York vient de nous dire d’éteindre nos climatiseurs. Les enseignes de Times Square sont toujours aussi flamboyantes et consommatrices. Ce sont des captures d’écran de webcams en direct prises tout à l’heure. pic.twitter.com/tPGilQ5v3H – Dwight Rhinosoros (@rhinosoros) 30 juin 2021

Selon un employé de Con Edison cité par un blog de voyage new-yorkais, le quartier des théâtres de la ville, qui englobe Times Square, peut consommer jusqu’à 161 mégawatts d’électricité en période de pointe, tandis qu’un rapport Business Insider de 2017 a estimé que les coûts énergétiques de Square sont plus élevés. plus de 26 000 $ par jour. Les données les plus récentes de l’Energy Information Administration des États-Unis suggèrent que le ménage américain moyen consomme environ 29,23 kilowatts par jour, ce qui représente un peu plus de 0,02 mégawatt.

Au milieu des journées de températures caniculaires, la société de services publics a également déclaré qu’elle avait réduit la tension de 8% dans certains quartiers du Queens mercredi, notant que cette décision affecterait environ 64 000 clients. Certains internautes ont posé des questions sur la « démographie » de ces communautés, suggérant que les réductions ne toucheraient pas les quartiers haut de gamme, tandis que d’autres ont prédit que le « la classe ouvrière » supporterait de plein fouet la crise de l’électricité.

Je me demande quelle est la démographie de ces quartiers pour lesquels Con Ed limite le pouvoir. Je suis sûr que ça n’éclaire pas https://t.co/UsaV19xrog – Strega Nona-binaire (@kendrawcandraw) 30 juin 2021

est-ce que vous réalisez même combien de panneaux d’affichage s’allument au carré et prennent tellement d’énergie pourquoi la classe ouvrière doit-elle couper son électricité lol – Alex aime Corbyn🦋🪐 (@BRUTALLANA) 1 juillet 2021

Je parie l’AC à City Hall et Gracie Mansion sur 65° – CincyTrucker (@CincyNewsGuy) 30 juin 2021

D’autres quartiers de New York ont ​​également connu des pannes de courant, notamment dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, où 1 700 habitants ont dû transpirer dans le noir, a rapporté le New York Times.

La vague de chaleur torréfiant NYC ne s’est toutefois pas limitée à l’Empire State, les villes de la côte ouest ayant également signalé des températures record au cours de la semaine dernière. Les provinces de l’ouest du Canada ont également connu un temps torride, avec des dizaines de personnes décédées des conditions liées à la chaleur ces derniers jours.





