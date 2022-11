Les New-Yorkais débattent de l’approche du maire vis-à-vis des malades mentaux

“Au lieu d’utiliser l’approche la moins restrictive, nous optons par défaut pour un extrême qui enlève les droits humains fondamentaux”, a déclaré Matt Kudish, directeur général de l’Alliance nationale sur la maladie mentale de New York.

M. Bratton, qui a été commissaire de police sous les maires Bill de Blasio et Rudolph W. Giuliani, a déclaré que le plan était risqué pour M. Adams et que les dirigeants de tout le pays surveilleraient l’approche de New York. Il faudra des mois pour former correctement les policiers sur la manière de mener des évaluations psychologiques et de gérer les personnes qui résistent au transport vers les hôpitaux, a-t-il noté.

“Les flics vont voir cela comme un autre fardeau qui leur est imposé”, a-t-il déclaré.

Les New-Yorkais ne doivent pas s’attendre à voir des changements spectaculaires du jour au lendemain. La ville a commencé mardi à former les médecins qui travaillent avec les patients sur les nouvelles directives. Il commencera à former des policiers et du personnel des services médicaux d’urgence dans les semaines à venir, ont déclaré des responsables de la ville.

M. Adams a reconnu mardi que la ville aurait besoin de beaucoup plus de lits psychiatriques dans les hôpitaux pour que son plan réussisse, et il a déclaré qu’il travaillerait avec les législateurs de l’État d’Albany pour ajouter des lits. La gouverneure Kathy Hochul, qui a déclaré qu’elle soutenait les efforts du maire, a récemment annoncé que l’État mettait en place deux nouvelles unités dans des centres psychiatriques, dont 50 lits d’hospitalisation.

Jody Rudin, ancienne commissaire municipale adjointe des services aux sans-abri qui est maintenant PDG de l’Institute for Community Living, a applaudi le maire pour “s’être penché sur cette question et en avoir parlé”.

“Il semble y avoir une appréciation du besoin de services communautaires et tenant compte des traumatismes, pas seulement du bout des lèvres, et dans une certaine mesure, il met son argent là où se trouve sa bouche”, a-t-elle déclaré.

Mais Mme Rudin a déclaré que la plupart des personnes qui ont le plus besoin d’aide sont déjà bien connues des cliniciens qui font de la sensibilisation dans la rue. Et elle a dit qu’elle craignait que ces personnes ne soient consultées ni par les policiers, ni par les travailleurs des services d’urgence, ni par le personnel hospitalier qui, selon le maire, mettrait en place une nouvelle hotline, pour décider d’amener quelqu’un à l’hôpital contre sa volonté.