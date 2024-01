Les New-Yorkais considèrent les Hamptons comme la plus grande arnaque de New York

Mode de vie

Plus de 40 % des New-Yorkais pensent que les Hamptons sont le plus gros piège de l’État.

Getty Images/iStockphoto

Les New-Yorkais considèrent les Hamptons comme la plus grande arnaque de l’Empire State, selon une nouvelle enquête.

Plus de 40 % des quelque 5 000 New-Yorkais interrogés pensent que les Hamptons sont l’attraction qui vaut le moins son prix, suivis par l’Empire State Building (31 %) et la Statue de la Liberté (14 %). selon une étude de Casino.org.

Près de la moitié de ceux qui considèrent les Hamptons comme la plus grande arnaque l’attribuent aux prix exorbitants de l’hébergement, tandis que près de 30 % se plaignent des frais de restauration.

Le séjour moyen de 577 $ par nuit dans les Hamptons est étonnamment supérieur de 290 % à la norme nationale de 148 $ par nuit, et un plat typique de l’East End coûte environ 35 $ – bien plus que la norme nationale de 23 $, selon l’étude.

Les Hamptons « sont un endroit spécifiquement réservé aux riches pour galavant », a déploré une personne interrogée.

D’un autre côté, un autre sujet a noté : « Tout l’intérêt [of The Hamptons] est de montrer à quel point vous êtes riche, donc si le seul but est de devenir un puits d’argent, est-ce vraiment une triche ? »

Près de 50 % de ceux qui considèrent les Hamptons comme la plus grande arnaque l’attribuent aux prix exorbitants de l’hébergement. AFP via Getty Images

L’entrée typique de l’East End coûtera environ 35 $ – bien plus cher que la norme nationale de 23 $. Shutterstock

Plus de 30 % des New-Yorkais ont déclaré que l’Empire State Building était la plus grande arnaque de l’État. Empire State Building

La Statue de la Liberté a été classée troisième plus grande arnaque de l’État, selon les New-Yorkais. AFP via Getty Images

Les personnes interrogées qui considèrent l’Empire State Building et la Statue de la Liberté comme les plus grandes escroqueries ont blâmé les billets de visite coûteux, qui commencent respectivement à 44 $ et 24,50 $ par adulte.

Les New-Yorkais ont déclaré que Times Square était également une imposture, avec 31 % des voix, tandis que voir un spectacle à Broadway était considéré comme une escroquerie par 16 % des votants, et 10 % ont déclaré que payer 5 $ pour essayer un hot dog Nathan’s n’en valait pas la peine.

Près de 100 % des New-Yorkais ont déclaré qu’un voyage à Niagara Falls en valait la peine, mais 60 % ont considéré qu’un voyage à Disney World était un vol de grand chemin et l’ont classé comme la première arnaque nationale.











