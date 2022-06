Les New-Yorkais commémorent le village de Seneca lors de la célébration du 19 juin

Isheeka Edwards, 37 ans, a regardé la commémoration dimanche avec ses deux enfants, Lesedi, 8 ans, et Kopano, 3 ans, alors que Gha’il Rhodes Benjamin, un poète parlé, dirigeait la foule en chantant « This Little Light of Mine » à l’ouest. côté du parc près de la 85e rue, l’ancien emplacement de l’école colorée n ° 3 dans le village de Seneca.

Mme Edwards, qui a déclaré qu’elle vivait dans une communauté à 1,6% de Noirs dans l’ouest, a déclaré qu’elle s’était spécifiquement rendue dans la ville pour célébrer le 19 juin. « Tout ce qui est spécifiquement afro-américain ou simplement voir des Noirs régulièrement est assez limité là-bas », a-t-elle déclaré.

Elle voulait que ses enfants « soient conscients de ce côté de l’Amérique, de cette histoire, de leur propre culture », a-t-elle déclaré.

Natasha Mast, 42 ans, qui a assisté à l’événement avec son mari et ses deux fils, âgés de 7 et 11 ans, a déclaré qu’elle était aux prises avec ce qui devrait se passer ensuite. « Devrait-il être rendu d’une manière ou d’une autre ? elle a demandé. « C’est définitivement quelque chose auquel je pense, et je ne sais pas trop quelle est la bonne action à ce stade de l’histoire. »

En attendant, elle prévoyait de continuer à se renseigner elle-même et ses enfants sur Seneca Village et Juneteenth.