Les New-Yorkais anxieux se demandent si Eric Adams est l’homme du moment

Le maire s’est opposé à un projet de loi visant à réduire la taille des classes – approuvé par les législateurs de l’État en juin mais pas encore signé par la gouverneure Kathy Hochul – parce qu’il a déclaré que le système scolaire n’avait pas l’argent pour financer les limites et que de nombreuses classes avaient déjà été réduites. par une baisse des inscriptions.

M. Adams s’est appelé «l’avenir du Parti démocrate», mais sa cote d’approbation à New York a rapidement chuté. Seuls 29% des New-Yorkais ont qualifié ses performances de bonnes ou d’excellentes dans le récent sondage réalisé par NY1 et Siena College.

Le maire s’est concentré sur la criminalité plus que sur tout autre problème et affirme qu’il fait des progrès. Les meurtres et les fusillades sont en baisse cette année, mais les crimes majeurs ont augmenté de plus de 35 %.

Son équipe a souligné d’autres réalisationsy compris un nouveau plan de financement pour améliorer les logements publics, des chiffres du tourisme en rebond, des dépistages universels de la dyslexie pour les étudiants et des tarifs réduits pour les passagers de ferry pauvres et handicapés.

Pourtant, le sondage a révélé que seulement 21% des New-Yorkais pensaient que M. Adams faisait un excellent ou un bon travail dans la lutte contre le crime, et 45% l’ont qualifié de médiocre sur cette question. Il a reçu des notes plus élevées pour encourager les touristes à visiter et pour gérer les services de la ville.