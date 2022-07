Les New-Yorkais abandonnent leur vigilance Covid en tant que BA.5 Wave Hits

Le taux de positivité des tests Covid-19 à New York est de 15%, une intensité jamais vue depuis janvier. Les niveaux de transmission du virus, selon les directives fédérales, sont élevés dans chaque arrondissement. Même les hospitalisations, bien que bien en deçà des pics précédents, augmentent à nouveau, car la variante d’Omicron la plus transmissible à ce jour, BA.5, se propage à travers la ville et le pays.

Plus tôt dans la pandémie, de telles nouvelles auraient pu être accueillies avec un mélange d’appréhension et de peur. Maintenant, New York rencontre le moment avec plus d’un “meh”. Alors que la ville de New York entre dans sa sixième vague de virus, peu semblent enclins à se remettre en mode d’alerte élevée.

Pas le gouvernement. Ni beaucoup de gens.

“À ce stade, je ne suis pas inquiète”, a déclaré Carla Hernandez, alors qu’elle et ses deux enfants étaient assis sur une couverture à l’ombre d’un arbre jeudi dans un parc du quartier Queens de Corona, autrefois l’épicentre de la pandémie. “Nous savons qu’il y a une pandémie, mais nous devons continuer à avancer.”