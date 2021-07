Les New-Yorkais à l’occasion des célébrations du 4 juillet

Après une année perdue à cause du coronavirus, les traditions du 4 juillet les plus connues de New York étaient de retour dimanche. Le traditionnel feu d’artifice de Macy’s Fourth of July est revenu en pleine forme avec un spectacle au-dessus de l’East River, alors que des obus étaient tirés de cinq barges dans un spectacle télévisé et chorégraphié. Cette année, les foules étaient les bienvenues. L’émission a été diffusée en direct sur NBC dans le cadre d’une émission spéciale de deux heures mettant en vedette des artistes tels que les Black Pumas, Coldplay, OneRepublic et Reba McEntire. Les apparitions des artistes ont été préenregistrées dans tout le pays devant un public en direct. L’année dernière, en raison des restrictions liées à la pandémie, il y a eu une série de feux d’artifice plus courts dans les jours qui ont précédé les vacances, les lieux étant tenus secrets à l’avance pour empêcher les gens de se rassembler.

« C’est extrêmement important parce que nous sommes à nouveau tous ensemble. Nous avons été séparés pendant si longtemps », a déclaré Mike Marrone, qui a assisté au feu d’artifice parmi une foule de spectateurs le long de la promenade Franklin D. Roosevelt.

D’autres fêtards ont exprimé un mélange de joie et d’appréhension, notant que le coronavirus reste loin d’être vaincu. Un peu plus de la moitié de la population de la ville est entièrement vaccinée, selon le service de santé de la ville, mais de nombreux spectateurs étaient masqués.

« C’est un soulagement rafraîchissant pour moi. Cela nous donne le sentiment d’être dehors et d’être libre », a déclaré Richard Armstrong, un lieutenant de police à la retraite qui a été mis en quarantaine pendant des mois et, avant dimanche, n’avait photographié aucun feu d’artifice depuis trois ans.

« Je suis toujours content d’être au-dessus du sol », a-t-il plaisanté, « mais en regardant autour de moi, je ne peux pas dire qui est vaxxé et qui ne l’est pas. »

Le spectacle annuel de gourmandise qu’est le concours de dégustation de hot-dogs du Nathan’s Famous July Fourth a également une fois de plus accueilli le public en direct pour assister à l’épique chowdown à Brooklyn. Joey « Jaws » Chestnut a battu son propre record en battant 76 saucisses et petits pains en 10 minutes chez les hommes, tandis que Michelle Lesco a remporté le titre féminin en mangeant 30 3/4 saucisses et petits pains.

L’événement n’était pas tout à fait le même que d’habitude. Au lieu d’être sur les avenues Surf et Stillwell, juste à côté de la promenade de Coney Island, la compétition de cette année a eu lieu à proximité dans un stade de baseball des ligues mineures, le parc Maimonides. Les spectateurs ont été invités à s’inscrire à l’avance pour obtenir des billets gratuits.

L’année dernière, cependant, il n’y avait pas de spectateurs autorisés car Chestnut a mangé un record de 75 hot-dogs et petits pains.

Il a déclaré dimanche qu’entendre à nouveau les fans l’avait aidé à se propulser vers la victoire.

« Ils n’arrêtaient pas de me pousser. Ils ne m’ont pas abandonné », a-t-il déclaré dans une interview à ESPN. « Même si j’étais mal à l’aise, que tout le monde m’encourage et me pousse, cela me faisait du bien. »

Les monuments de l’État, de la tour centrale du World Trade Center et de l’Empire State Building aux chutes du Niagara, ont été éclairés en rouge, blanc et bleu pour marquer le jour de l’indépendance.

« Si les 16 derniers mois ont réaffirmé quelque chose, c’est à quel point la vie est précieuse et à quel point la liberté est vitale pour notre identité en tant que New-Yorkais et Américains », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué.

Melanie Delcourt, quant à elle, a fêté son premier 4 juillet depuis son arrivée aux États-Unis il y a huit mois depuis Paris.

« C’est tellement beau », a-t-elle dit à propos des rassemblements. « On s’en souviendra longtemps.

