Cela semblait inévitable, mais maintenant c’est officiel.

Le propriétaire des Mets, Steven Cohen, mardi matin annoncé sur Twitter que l’organisation a limogé le directeur général Jared Porter après qu’un rapport d’ESPN a déclaré qu’il avait envoyé des messages texte et des images non sollicités et explicites – y compris l’un d’un pénis nu et en érection – à une journaliste étrangère couvrant la Major League Baseball. Désormais, les Mets occupent leur poste de directeur général pour la deuxième fois cette intersaison.

« Lors de ma conférence de presse initiale, j’ai parlé de l’importance de l’intégrité et je le pensais vraiment », a déclaré Cohen dans son tweet annonçant la nouvelle. « Il devrait y avoir une tolérance zéro pour ce type de comportement. »

Le 12 décembre, les Mets ont embauché Porter, 41 ans, pour succéder à Brodie Van Wagenen. Porter avait reçu les éloges d’anciens employeurs et collègues du monde du baseball. Aux côtés du président de l’équipe Sandy Alderson, Porter a commencé à faire avancer les Mets vers la saison 2021, son plus grand mouvement à venir lorsqu’il a acquis l’arrêt-court Francisco Lindor et le partant Carlos Carrasco de Cleveland.

Puis vint le rapport.

Tard lundi soir, ESPN a abandonné son rapport, selon lequel Porter à un moment donné en 2016 avait envoyé 62 messages sans réponse – dont sept photos – au journaliste. Cela a abouti à l’envoi par Porter d’une photo d’un pénis nu, selon ESPN.

Dans son rapport, ESPN a atteint Porter lundi soir, et le directeur général « a reconnu avoir envoyé des SMS avec la femme. Il a d’abord déclaré qu’il n’avait envoyé aucune photo de lui-même. les plus explicites ne sont pas de moi. Ce sont des images comme des blagues. « »

«Les actions de Jared, comme en témoignent les événements révélés hier soir, n’ont pas satisfait aux normes de professionnalisme et de conduite personnelle des Mets», a déclaré le président des Mets, Sandy Alderson.

Avant de décrocher le poste des Mets, Porter a travaillé comme directeur général adjoint avec les Diamondbacks de l’Arizona. Au moment de l’incident avec la journaliste, il était le directeur du scoutisme professionnel des Cubs.