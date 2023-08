Les New York Knicks poursuivent les Raptors de Toronto, accusant un ennemi d’avoir volé des secrets de scoutisme

NEW YORK (AP) –

Les New York Knicks ont poursuivi lundi les Raptors de Toronto, leur nouvel entraîneur-chef et un ancien employé de scoutisme des Knicks, affirmant que les accusés avaient conspiré pour voler des milliers de vidéos et d’autres secrets de scoutisme au cours des dernières semaines.

Le procès devant le tribunal fédéral de Manhattan demande des dommages-intérêts non spécifiés et une interdiction de diffuser davantage les secrets commerciaux des Knicks. Le procès a affirmé que des secrets, y compris des rapports de dépistage et de fréquence de jeu, ainsi qu’un livre de préparation et un lien vers un logiciel précieux, avaient été téléchargés des milliers de fois par les employés de Raptors.

« Ce matériel consiste en des informations secrètes et exclusives essentielles aux efforts des Knicks pour maintenir un avantage concurrentiel sur leurs rivaux, y compris les Raptors », a déclaré le procès.

Les Knicks ont déclaré que le vol s’était produit ces dernières semaines après que les Raptors avaient embauché et recruté « une taupe » au sein de l’organisation des Knicks. Le procès l’a identifié comme Ikechukwu Azotam, qui depuis août 2021 dirigeait la planification, l’organisation et la distribution de toutes les responsabilités de dépistage vidéo pour le personnel d’entraîneurs des Knicks.

Ils ont blâmé l’entraîneur-chef des Raptors Darko Rajakovic, embauché en juin, ainsi que l’entraîneur de développement des joueurs Noah Lewis, la société mère des Raptors – Maple Leaf Sports & Entertainment Limited – et 10 employés non identifiés des Raptors, affirmant qu’ils avaient reçu des informations confidentielles et parfois dirigé Azotam vers abuser de son accès aux informations des Knicks.

Dans un communiqué lundi, les Raptors et sa société mère ont déclaré qu’ils « nies fermement toute implication dans les affaires alléguées ».

Selon le communiqué, Maple Leaf Sports & Entertainment et les Raptors ont été informés jeudi par le propriétaire des Knicks des allégations, mais ils n’avaient pas encore été poursuivis.

« MLSE a répondu rapidement, indiquant clairement notre intention de mener une enquête interne et de coopérer pleinement », indique le communiqué. « MLSE et les Raptors de Toronto réserveront d’autres commentaires jusqu’à ce que cette affaire soit résolue à la satisfaction des deux parties. »

Une adresse e-mail répertoriée dans le procès d’Azotam avec les Raptors n’acceptait pas les e-mails lundi soir.

Dans un communiqué, Madison Square Garden Sports a déclaré avoir intenté une action en justice après qu’Azotam ait emporté avec lui des milliers de fichiers propriétaires à son nouveau poste avec les Raptors, y compris un livre de préparation pour la saison 2022-2023.

« Compte tenu de la violation flagrante de notre contrat de travail, du droit pénal et civil, nous n’avons eu d’autre choix que de prendre cette mesure », a-t-il ajouté.

Embauché en octobre 2020 en tant qu’assistant coordinateur vidéo, Azotam a ensuite été promu au poste de directeur de l’analyse vidéo / assistant au développement des joueurs, selon le procès.

En juin, les Raptors ont commencé à recruter Azotam pour aider leur entraîneur-chef novice à constituer un nouveau personnel d’entraînement et d’opérations vidéo, selon le procès.

Azotam a informé les Knicks fin juillet qu’il partait. Son dernier jour était le 14 août et l’équipe de sécurité des Knicks a identifié le vol mardi dernier, selon le procès.

Début août, Azotam a commencé à convertir illégalement et à détourner les données confidentielles et exclusives des Knicks, selon le procès. Le 11 août, il a envoyé deux e-mails de son adresse e-mail Knicks à sa nouvelle adresse e-mail Raptors contenant « des informations exclusives avec du matériel hautement confidentiel », a déclaré le procès.

Un e-mail, selon le procès, comprenait un rapport de dépistage avancé des joueurs des Indiana Pacers avec des statistiques sur l’équipe et les joueurs, les jeux clés et les données de fréquence de jeu, les tendances et le dépistage spécifiques des joueurs, des analyses de stratégie et d’autres informations.

Le deuxième e-mail contenait un rapport de dépistage avancé des Denver Nuggets avec des informations similaires à l’analyse des Indiana Pacers, selon le procès.

Le procès a déclaré qu’Azotam avait également transmis un rapport de fréquence de jeu pour les Dallas Mavericks et d’autres informations que les Knicks avaient utilisées pour se préparer à jouer contre les Mavericks.

Le procès a déclaré que les employés des Raptors avaient ordonné à Azotam d’utiliser à mauvais escient son accès à un abonnement Knicks à Synergy Sports pour créer et transférer pour leur usage plus de 3 000 fichiers composés d’informations et de données sur les films, dont 3 358 fichiers vidéo.

Les employés des Raptors avaient accédé aux fichiers volés plus de 2 000 fois, selon le procès.

« Les Knicks ont été lésés par ce vol et continueront d’être lésés si cette inconduite n’est pas ordonnée par cette Cour », a déclaré le procès.