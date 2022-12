les New York Knicks déroutent les Golden State Warriors ; Les Chicago Bulls battent Miami Heat

Les New York Knicks ont prolongé leur séquence de victoires à huit matchs alors qu’ils poursuivaient leur progression vers une place en séries éliminatoires avec une victoire catégorique de 132-94 contre les Golden State Warriors mardi.

Les Knicks n’ont jamais été en retard dans le match après avoir ouvert une avance de 8-0 et se sont enfuis avec le match en seconde période.

Immanuel Quickley a marqué 22 points, Jalen Brunson en a obtenu 21 tandis que Quentin Grimes (19) et RJ Barrett (18) ont également apporté de grandes contributions.

Golden State n’a remporté que trois matchs sur la route cette saison.

Nikola Vucevic a inscrit 29 points et DeMar DeRozan 24 points alors que les Chicago Bulls ont battu un Miami Heat en sous-effectif 113-103 pour mettre fin à une série de quatre défaites.

Le Heat, qui avait remporté ses quatre précédentes sorties, était sans Jimmy Butler, Kyle Lowry et Caleb Martin et bien que Bam Adebayo ait marqué 27 points et capté 12 rebonds, ils ont été époustouflés au troisième quart.

Les Bulls (12-18) ont fait une course de 30-7 en troisième et n’ont jamais été en danger de perdre à partir de ce moment-là alors que le Heat a glissé à un record de 16-16.

Les Utah Jazz ont battu les Detroit Pistons en difficulté 126-111 avec Lauri Markkanen marquant 38 points et neuf 3 points, un sommet en carrière.

Avec Jarred Vanderbilt ajoutant 18 points et 13 rebonds, le Jazz passe à 18-16 dans l’Ouest tandis que les Pistons restent enracinés au bas de la Conférence Est avec seulement huit victoires en 33 matchs.

