Les neurologues offrent une explication à la polarisation politique

Une étude publiée dans Science Advances établit un lien entre des perceptions diamétralement opposées et des différences dans les mécanismes neurobiologiques

Le niveau même de polarisation politique observé dans de nombreuses sociétés ces jours-ci peut être dû à la composition neurologique des personnes impliquées, a indiqué une nouvelle étude. Les chercheurs pensent que le fait que différentes personnes perçoivent le même événement ou la même notion de manière profondément différente peut être un signe que leur cerveau fonctionne différemment.

L’étude publiée dans Science Advances début février partait du principe que les théories précédentes manquaient de certains facteurs clés lorsqu’elles postulaient que la polarisation politique est le résultat de la consommation d’informations provenant de médias sélectifs. Une équipe de chercheurs de l’Université Brown à Providence, Rhode Island, a suggéré que la formation d’opinions politiques enracinées pourrait commencer à un stade plus précoce.

Pour prouver leur point de vue, les neuro-scientifiques américains ont recruté un groupe de 44 personnes, avec une représentation égale de libéraux et de conservateurs.

Les participants ont vu des mots simples, tels que “immigration” ou “avortement” et a demandé de déterminer si le mot était politique ou non politique. Après cela, on leur a demandé de regarder un “Un clip d’actualité neutre sur l’avortement et un débat vice-présidentiel houleux de 2016 sur la brutalité policière et l’immigration.” Leurs cerveaux subissaient une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI) au cours de l’expérience.

Après avoir étudié leurs activités cérébrales en réponse à divers stimuli externes, les chercheurs ont conclu que “individus qui partagent une idéologie” ont leurs neurones réagir aux mots politiquement chargés d’une manière similaire. Selon l’étude, leur cerveau réagit également aux vidéos politiques incendiaires d’une manière étonnamment uniforme.

L’étude a noté que l’effet est particulièrement important lorsque les membres de camps politiques opposés sont présentés avec des concepts abstraits ou des choses qui ont de multiples définitions, comme les mots “liberté” et “Américain.”

“Nuralement, cela se refléterait par des conservateurs partageant un modèle d’activité neuronale lors du traitement” un mot donné, “et les libéraux présentant un schéma neuronal différent”, ont déclaré les chercheurs.

Oriel FeldmanHall, professeur agrégé de sciences cognitives, linguistiques et psychologiques et l’un des auteurs de l’étude, a expliqué : “Vous pouvez le considérer comme le cerveau représentant le mot en déclenchant des neurones d’une certaine manière.”

Le processus pourrait être décrit comme un « empreinte neurale » qui encode le concept de ce mot dans le cerveau », elle a ajouté.

Selon FeldmanHall, ce “compte mécaniste” des facteurs neurologiques à l’origine de la polarisation politique pourrait conduire à la découverte de moyens potentiels de les contrer.