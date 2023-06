Les neuf membres de Divine Nine assistent au pique-nique grec d’Atlanta 2023

« C’est ce qu’AGP continue de construire et nous attendons de notre public qu’il continue à se célébrer et à célébrer notre culture », a déclaré Tiwa. « Cette année, nous avons cherché à fournir en plus des solutions viables aux problèmes de littératie financière et de santé mentale que nous constatons dans notre communauté. »

Tiwa Works, le fondateur d’AGP, a noté via une déclaration que l’objectif de la célébration annuelle est « l’unité continue, l’une des meilleures expériences estivales, et la construction d’amitiés et de liens qui durent toute une vie ».

Après le succès du centre dudit nom au R&B Soul Picnic, le fondateur d’AGP, Tiwa Works, a proposé aux participants de recevoir des séances gratuites de 6 à 10 minutes avec des thérapeutes agréés, notamment Joi Britt (LCSW), Jaslyn Bailey (MSW-G, LCSW), Nishee Moore (LAPC), Kiara Smith (LCSW) et Rosetta Delancy (LMSW) organisées par The Resource Guild.

De plus, AGP a également fourni des espaces sûrs sur tout le campus pour que les participants puissent parler avec des thérapeutes cliniques agréés via un centre de guérison de l’âme.

Atlanta était récemment hérissée d’excellence noire alors que Phirst Pham, des divas dévastatrices, de jolis caniches et autres montaient sur le plus grand pique-nique grec du pays.

Le pique-nique grec d’Atlanta 2023 a eu une multitude d’événements

mercredi 7 juin 2023

AGP a débuté avec un mélangeur de carrière et de réseautage D9 Economics Fireside Chat.

Hébergé par Tiwa Works (Investisseur et fondateur d’AGP), Jessica Myers (Promoteur immobilier), James T. Jones (Expert Business Consult & Entrepreneur) et Eric Lee Usher (Entrepreneur & Fondateur de Prophytes) au Russell Innovation Center for Entrepreneurs. Après le mixage, il y a eu une expérience R&B à Whiskey Mistress.

Jeudi 8 juin 2023

AGP a repris Underground Atlanta avec une AGP Block Party avec des sons de certains des DJ les plus en vogue du pays.

L’année dernière, il y avait plus de 2 000 participants avec des boissons et des bouteilles qui coulaient, les participants ont non seulement connu les mêmes vibrations cette année, mais ils en ont reçu plus !

vendredi 9 juin 2023

L’expérience Social Media Hangout + Brunch sur le toit du Suite Food Lounge a eu lieu pour les invités AGP ainsi qu’une soirée de lancement exclusive.

Les participants se sont livrés à de la nourriture, des boissons, de la musique, du narguilé et une vue exclusive du centre-ville d’Atlanta avec des amis des médias sociaux AGP, notamment Prophytes Be Like, Pyramids and Diamonds et Black Greek Lifestyle.

Vendredi soir était l’accueil officiel à Atlanta – Fête officielle de lancement de l’AGP qui a eu lieu au salon Opulence.

samedi 10 juin 2023

Les Grecs noirs ont participé au projet de service communautaire AGP Cares qui a été suivi du 19e pique-nique grec annuel d’Atlanta.

Au cours de l’événement principal, les participants ont été immergés dans la culture noire et l’expérience HBCU, y compris les vendeurs, les food trucks et la musique live qui ont inondé le campus du Morris Brown College. L’une des principales attractions de l’AGP était le Stroll Off annuel où les sororités et fraternités Divine 9 se disputent un prix de 10 000 $.

Le gagnant de Stroll Off de cette année était les sœurs de Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated, et les frères d’Alpha Phi Alpha Fraternity, Incorporated.

dimanche 11 juin 2023

La clôture du week-end comprenait un service religieux, un brunch et une fête.

Les participants à l’AGP ont regardé une diffusion officielle en direct de l’église, suivie d’un brunch Sundaze au V Restaurant & Lounge et se terminant par la fête Sundaze-Closeout Day.

Les partenaires de soutien de l’AGP cette année étaient The Greek Picnic Network et Prophytes APP et il y a eu plusieurs activations sur place de la part de sponsors de soutien, notamment les centres de santé à impact positif, My Black is Beautiful et Crown Royal.